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Факты / Украина / Общество
Софія Зінов'єва |

Начальные классы в Ужгороде приостанавливают учебу из-за распространения Covid-19

Все начальные классы в школах Ужгорода приостанавливают учебу с 15 до 26 марта.

діти в школі

Ужгородский городской совет объясняет свое решение тем, что показатель заболеваемости коронавирусом и ОРВИ в городе превышает эпидпорог и составляет 56%.

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Учебным заведениям рекомендуют перевести учеников 1-4 классов на дистанционную форму обучения.

По состоянию на 12 марта, в Ужгороде 2 845 активных больных коронавирусом.

Карантин в Украине

По обновленной информации Минздрава, Закарпатская область, областным центром которой является Ужгород, вошла в красную зоне адаптивного карантина.

Кроме Закарпатской, в красной зоне находятся еще три области Житомирская, Ивано-Франковская и Черновицкая.

В оранжевую зону вошли Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая и Черкасская области и город Киев.

Источник: Ужгородский городской совет

Фото: Depositphotos

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