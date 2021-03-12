Ситуация с коронавирусом в Ивано-Франковской области продолжает быть сложной, в регионе переполнены больницы, где оказывают помощь больным.

Об этом во время брифинга 12 марта сообщила заместитель главы Минздрава Ирина Садовьяк.

— Ивано-Франковская область возглавляет рейтинг по количеству пациентов, находящихся на лечении в стационаре. В работе задействованы 30 больниц, которые работают с коронавирусом, — отметила Ирина Садовьяк.

По ее словам, по состоянию на 11 марта в больницах находились 3 523 человека с коронавирусом, 1 941 (55%) — это кислородозависимые пациенты.

В то же время в регионе фиксируется загруженность коек.

— Загруженность коечного фонда в Ивано-Франковской области — 84,4%, коек с доступом к кислороду — 84,1%, реанимационных коек — 84,6%, аппаратов ИВЛ — 31,1%, — добавила она.

Коронавирус в Ивано-Франковской области

В марте в Ивано-Франковской области значительно ухудшилась ситуация с коронавирусом.

В регионе фиксировалось увеличение суточного прироста больных.

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