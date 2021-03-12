PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество
Людмила Грубник |

Более 80% коек заполнены: эпидситуация в Ивано-Франковской области не улучшается

Ситуация с коронавирусом в Ивано-Франковской области продолжает быть сложной, в регионе переполнены больницы, где оказывают помощь больным.

лікарня

Об этом во время брифинга 12 марта сообщила заместитель главы Минздрава Ирина Садовьяк.

— Ивано-Франковская область возглавляет рейтинг по количеству пациентов, находящихся на лечении в стационаре. В работе задействованы 30 больниц, которые работают с коронавирусом, — отметила Ирина Садовьяк.

По ее словам, по состоянию на 11 марта в больницах находились 3 523 человека с коронавирусом, 1 941 (55%) — это кислородозависимые пациенты.

В то же время в регионе фиксируется загруженность коек.

— Загруженность коечного фонда в Ивано-Франковской области — 84,4%, коек с доступом к кислороду — 84,1%, реанимационных коек — 84,6%, аппаратов ИВЛ — 31,1%, — добавила она.

Читайте
Самая высокая смертность с начала пандемии: мэр Ивано-Франковска просит ОГА о помощи

Коронавирус в Ивано-Франковской области

В марте в Ивано-Франковской области значительно ухудшилась ситуация с коронавирусом.

В регионе фиксировалось увеличение суточного прироста больных.

Подробнее о коронавирусе в Ивано-Франковской области читайте на Фактах ICTV.

Источник: Минздрав

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка