Из-за резкого ухудшения погоды 12 марта в Киеве на дорогах ближе к вечеру образовались пробки. Их оценили в 8 баллов.

Ближе к 17.00 передвижения частью улиц столицы затруднено.

Больше всего загружен центр Киева. Пробки образовались на бульваре Тараса Шевченко, проспекте Победы, улицах: Жилянской, Сечевых Стрельцов, Мечникова, Большой Васильковской, Владимирской, Михайловской и Крещатике.

Также автомобили медленно передвигаются по Набережному шоссе, улицам Набережно-Рыбальская, Набережно-Крещатицкая, Александра Довженко, Елены Телиги, Борщаговская, Лавская, проспектом Валерия Лобановского, бульварами Дружбы Народов и Леси Украинки.

На левом берегу Киева затруднено движение на улицах Раисы Окипной и Гната Хоткевича, на Харьковском и Дарницком шоссе, проспекте Николая Бажана.

Мэр столицы Виталий Кличко призвал киевлян по возможности остаться 12 марта дома из-за ухудшения погодных условий.

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Также Кличко обратился к руководителям предприятий по возможности сделать для сотрудников короткий рабочий день.

Еще в обед спецтехника Киевавтодора начала обработку улиц и дорог противогололедными средствами. Первоначально обрабатывают мосты и путепроводы, подъемы и спуски, магистральные улицы, покрытие из брусчатки и тротуары.

Погода на март

Погода в марте 2021 года, по прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, будет в пределах средних многолетних значений.

В частности, средняя месячная температура первого месяца весны будет колебаться в пределах 0 + 6 градусов.