Для введения нового жесткого локдауна в Украине необходимо отдельное решение Кабмина. В Киеве ситуация пока контролируемая.
Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.
По его словам, правительство пойдет на такой шаг, если большинство областей окажутся в красной зоне карантина.
— Как видим, на западе страны ситуация очень сложная. Столица пока держится. Мы находимся в оранжевой зоне. Ситуация пока контролируемая, — отметил Кличко.
По состоянию на 12 марта уже в девяти областях Украины превышена норма госпитализации пациентов с коронавируса — они в оранжевой зоне карантина.
В частности, это Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая и Черкасская области и город Киев
В красной находятся четыре — Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая.