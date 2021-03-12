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Факты / Украина / Общество
Валентина Летяк |

Ситуация контролируемая: Кличко о возможном новом локдауне в Киеве

Для введения нового жесткого локдауна в Украине необходимо отдельное решение Кабмина. В Киеве ситуация пока контролируемая.

Віталій Кличко

Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, правительство пойдет на такой шаг, если большинство областей окажутся в красной зоне карантина.

— Как видим, на западе страны ситуация очень сложная. Столица пока держится. Мы находимся в оранжевой зоне. Ситуация пока контролируемая, — отметил Кличко.

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По состоянию на 12 марта уже в девяти областях Украины превышена норма госпитализации пациентов с коронавируса — они в оранжевой зоне карантина.

В частности, это Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая и Черкасская области и город Киев

В красной находятся четыре — Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая.

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