PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество
Людмила Грубник |

В Минздраве пообещали вакцинировать от Covid-19 всех желающих до конца 2021 года

Все украинцы, которые желают вакцинироваться от коронавируса, смогут получить прививку до конца 2021 года.

Виктор Ляшко

Такое заявление сделал главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

— Я просчитал и говорю вам официально, что в 2021 году мы вакцинируем всех, у кого есть желание. Двумя дозами, — отметил Виктор Ляшко.

При этом, по его словам, важно, чтобы не было никаких срывов поставок вещества, они могут помешать процессу.

Вакцинация против коронавируса

С 24 февраля 2021 года в Украине продолжается вакцинация против коронавируса.

Читайте
Можно ли вакцинироваться людям, переболевшим или болеющим Covid-19

Первые дозы получили медики. Позже в стране остатками вещества начали иммунизировать известных украинцев для популяризации прививок.

Подробнее о вакцинации против коронавируса в Украине читайте в материалах на сайте Факты ICTV.

Источник: Україна 24

Фото: УНИАН

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка