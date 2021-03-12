Все украинцы, которые желают вакцинироваться от коронавируса, смогут получить прививку до конца 2021 года.
Такое заявление сделал главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.
— Я просчитал и говорю вам официально, что в 2021 году мы вакцинируем всех, у кого есть желание. Двумя дозами, — отметил Виктор Ляшко.
При этом, по его словам, важно, чтобы не было никаких срывов поставок вещества, они могут помешать процессу.
Вакцинация против коронавируса
С 24 февраля 2021 года в Украине продолжается вакцинация против коронавируса.
Первые дозы получили медики. Позже в стране остатками вещества начали иммунизировать известных украинцев для популяризации прививок.
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