Все украинцы, которые желают вакцинироваться от коронавируса, смогут получить прививку до конца 2021 года.

Такое заявление сделал главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

— Я просчитал и говорю вам официально, что в 2021 году мы вакцинируем всех, у кого есть желание. Двумя дозами, — отметил Виктор Ляшко.

При этом, по его словам, важно, чтобы не было никаких срывов поставок вещества, они могут помешать процессу.

Вакцинация против коронавируса

С 24 февраля 2021 года в Украине продолжается вакцинация против коронавируса.

Первые дозы получили медики. Позже в стране остатками вещества начали иммунизировать известных украинцев для популяризации прививок.

Подробнее о вакцинации против коронавируса в Украине читайте в материалах на сайте Факты ICTV.