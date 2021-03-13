Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам. Глава государства объяснил решения, которые накануне принял Совет национальной безопасности и обороны. В частности речь шла о блокировании группы телеканалов и санкциях против ряда юридических и физических лиц.

— Коротко я бы описал этот процесс тремя словами — Украина дает сдачи. Сдачи всем, кто долгие годы задавал по ней ударов, пользуясь ее слабостью, отсутствием закона, порядка и самое главное — справедливости.

Глава государства подчеркнул, что Украина поддерживает санкции США против бывших владельцев ПриватБанка.

— Мы поддерживаем это решение и работаем над тем, что вернуть в Украину средства и справедливость. Мы четко видим разницу между понятиями большой бизнес и олигархический класс.

Кроме того, в обращении речь шла о Стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма и Севастополя, которую накануне принял СНБО.

— Тем, кто на что-то рассчитывал, могу сказать: забудьте о том, что Украина забудет о Крыме. В то же время, когда мы говорим о деоккупации, логично также разобраться: кто и как создал условия для оккупации? Речь не только о 2014 годе, но и о принятии так называемых харьковских соглашений.

Также Владимир Зеленский анонсировал расследование законности приватизации стратегических предприятий и недр в стране отдельными лицами.

— Граждане должны знать, каким образом и на каких условиях, рядом лиц в Украине были получены те или иные ресурсы.

Президент подчеркнул, что результаты аудита будут представлены обществу.