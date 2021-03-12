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Факты / Украина / Общество
Тетяна Забожко |

Отдых на Арабатской стрелке 2021: Укрзализныця назначит девять пар поездов

Летом Укрзализныця дополнительно назначит девять пар поездов для отдыха на Арабатской стрелке. О железнодорожном сообщении курортов Херсонщины с другими городами страны договорилась облгосадминистрация.

Укрзалізниця поїзд

Перечень дополнительных поездов до Арабатской стрелки:

  • поезд 80/79 Киев – Днепр (продлен до Новоалексеевки)
  • поезд 199 Минск – Новоалексеевка;
  • поезд 113/118 Черновцы – Геническ (продлен от станции Киев)
  • поезд 190/189, 201/203 Кривой Рог – Днепр – Геническ (двугруппный поезд)
  • поезд 232/231 Ивано-Франковск – Геническ;
  • поезд 280/279 Хмельницкий – Геническ;
  • поезд 501 Днепр – Кривой Рог – Геническ;
  • поезд 729/713 Харьков – Геническ;
  • поезд 817/818 Днепр – Геническ.

По словам начальника управления туризма и курортов Херсонской ОГА Николая Шаповала, главным достижением переговоров с Укрзализныцей является то, что поезд №11/12 Киев – Новоалексеевка будет прибывать на конечную станцию в 08.05 на первый путь, а не на третий, что доставляло много неудобств туристам.

Кроме того, ежедневно будут ходить поезда №81/82 Харьков – Новоалексеевка и 86/88 Львов – Ковель – Новоалексеевка.

Запрет на продажу билетов до красной зоны

Укрзализныця продлила запрет на продажу билетов в области красной зоны карантина до 19 марта.

Ограничения будут касаться также посадки и высадки пассажиров в Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской и Закарпатской областях.

Ограничения снимут после того, как эти области выйдут из красной зоны адаптивного карантина. Зато спецрейсы продолжат курсировать.

Источник: Николай Шаповал

Фото: Укрзализныця

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