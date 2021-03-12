Летом Укрзализныця дополнительно назначит девять пар поездов для отдыха на Арабатской стрелке. О железнодорожном сообщении курортов Херсонщины с другими городами страны договорилась облгосадминистрация.
Перечень дополнительных поездов до Арабатской стрелки:
- поезд 80/79 Киев – Днепр (продлен до Новоалексеевки)
- поезд 199 Минск – Новоалексеевка;
- поезд 113/118 Черновцы – Геническ (продлен от станции Киев)
- поезд 190/189, 201/203 Кривой Рог – Днепр – Геническ (двугруппный поезд)
- поезд 232/231 Ивано-Франковск – Геническ;
- поезд 280/279 Хмельницкий – Геническ;
- поезд 501 Днепр – Кривой Рог – Геническ;
- поезд 729/713 Харьков – Геническ;
- поезд 817/818 Днепр – Геническ.
По словам начальника управления туризма и курортов Херсонской ОГА Николая Шаповала, главным достижением переговоров с Укрзализныцей является то, что поезд №11/12 Киев – Новоалексеевка будет прибывать на конечную станцию в 08.05 на первый путь, а не на третий, что доставляло много неудобств туристам.
Кроме того, ежедневно будут ходить поезда №81/82 Харьков – Новоалексеевка и 86/88 Львов – Ковель – Новоалексеевка.
Запрет на продажу билетов до красной зоны
Укрзализныця продлила запрет на продажу билетов в области красной зоны карантина до 19 марта.
Ограничения будут касаться также посадки и высадки пассажиров в Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской и Закарпатской областях.
Ограничения снимут после того, как эти области выйдут из красной зоны адаптивного карантина. Зато спецрейсы продолжат курсировать.
Источник: Николай Шаповал
Фото: Укрзализныця