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Факты / Украина / Общество
Софія Зінов'єва |

Винница вводит ограничения красной зоны — что запрещается

Винница вводит дополнительные ограничения красной зоны с 13 марта из-за стремительного распространения Covid-19.

карантин

Согласно постановлению Винницкого городского совета, с завтрашнего дня в городе запрещается проведение любых массовых социальных, культурных, спортивных или развлекательных мероприятий.

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Также должны закрыться все спортивные клубы и учреждения культуры.

— Из-за стремительного распространения заболеваемости Covid-19 в Винницкой городской территориальной общине, дополнительно к противоэпидемическим мероприятий оранжевого уровня, в Виннице вводятся карантинные ограничения красного уровня, — говорится в сообщении горсовета.

Сейчас в больницах города занято уже 709 коек из 805, то есть 88%, а прирост больных за последние сутки составил 337 новых случаев.

Адаптивный карантин

По состоянию на 12 марта, Винницкая область и город Винница входят в оранжевую зону.

Туда же вошли Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая и Черкасская области и город Киев.

В красную зону попали Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

Источник: Винницкий городской совет

Фото: Depositphotos

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