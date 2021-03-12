Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение расследования законности приватизации стратегических предприятий и недр в стране отдельными лицами.

– Справедливую и законную реакцию со стороны Украины должны получить те, кто считал, что у государства, а в частных руках, может оказаться контрольный пакет акций над стратегическими оборонными предприятиями, в частности Мотор Сич, а также могут присваиваться земли и недра, которые принадлежат народу Украина. Как вообще это произошло? Опять же, риторический вопрос. Но ответы на них найдут правоохранительные органы вместе с государственной службой геологии и недр, – сказал Владимир Зеленский в своем видеообращении.

По его словам, граждане должны знать, каким образом и на каких условиях рядом лиц в Украине были получены те или иные ресурсы.

Президент отмечает: тем, кто сделал это законно, — бояться нечего.

Владимир Зеленский сообщил, что будет проведено максимально подробный аудит, результаты которого будут представлены обществу.

– Уверен, что эти ответы должны быть не риторическими, а конкретными, исчерпывающими и аргументированными как для граждан, так и для возможных будущих судебных дел, – сказал он.

Возвращение Мотор Сич в собственность государства

11 марта СНБО принял решение о возвращении Мотор Сич в собственность государства.

Законопроект о его национализации представят в Верховной Раде через два-три недели.

Мотор Сич – украинское предприятие, которое занимается разработкой и производством авиационных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов.

С 2017 года ведутся переговоры по приобретению контрольного пакета его акций китайской компанией. В 2019 году появилась информация о приобретении части акций.

Позже СБУ возбудила уголовное производство в отношении этой сделки. По ходатайству СБУ Шевченковский суд Киева наложил арест на акции.

В январе 2021 года Украина ввела санкции против китайских инвесторов предприятия Мотор Сич. Ограничительные меры будут действовать три года. Поэтому Пекин направил в Киев ноту протеста.

Источник: Владимир Зеленский