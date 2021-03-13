Украинские моряки, спасенные с затонувшего в Черном море у берегов Румынии судна Волго Балт 179, могут вернуться на родину на следующей неделе.

Об этом сообщили в посольстве Украины в Румынии. Спасатели продолжили поисковую операцию погибшего капитана затонувшего судна и первого помощника капитана, который с самого начала спасательной операции считается пропавшим без вести.

— Состояние спасенных украинских моряков удовлетворительное. Все они будут находиться под медосмотром в больнице г.Констанца до 15 марта. Вчера вечером сотрудниками ПУ вручили всем морякам удостоверение для возвращения в Украину, — отметили в посольстве.

Также отметили, что в зависимости от состояния здоровья и срока завершения ряда следственных действий румынских правоохранительных органов, возвращение украинских моряков на родину следует ожидать на следующей неделе. Моряков обеспечили одеждой и надлежащим питанием.

В Румынии затонуло судно с украинскими моряками

11 марта в Черном море у берегов Румынии затонуло судно Волго Балт 179, на борту которого находились 13 украинских моряков.

Два человека погибли. 10 членов экипажа удалось спасти, их обещали доставить к пассажирскому причалу в порту города Констанца после окончания спасательных работ.

Подробнее об аварии на судне Волго Балт 179 читайте на Фактах ICTV.

Источник: Посольство Украины в Румынии

Фото: Consulate General of the Russian Federation in Constanţa