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Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

Горький урок для общества и предостережение для власти: Зеленский о Куреневской трагедии

В 60-ю годовщину Куреневской трагедии президент Владимир Зеленский почтил память жертв катастрофы.

куренівська трагедія

Он отметил, что это было горьким уроком для общества и предостережением для власти.

— Эта трагедия, как и Чернобыль и другие печальные страницы нашей истории, вызванные так называемым человеческим фактором, является горьким уроком для общества и предостережением для власти, задачей которой является всегда создавать безопасные условия для граждан. Вечная память погибшим, — отметил глава государства.

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Куреневская трагедия — одна из самых масштабных техногенных катастроф, которые произошли в Украине. 13 марта 1961 года в Киеве мощная волна отходов кирпичного производства, которые сливали в Бабий Яр, прорвала дамбу и затопила столичную Куреневку.

В результате было разрушено и затоплено илом много жилых домов, промышленные сооружения и культурные объекты. Но по приказу тогдашнего партийного руководства истинные масштабы катастрофы тщательно скрывались.

Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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