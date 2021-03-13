В 60-ю годовщину Куреневской трагедии президент Владимир Зеленский почтил память жертв катастрофы.

Он отметил, что это было горьким уроком для общества и предостережением для власти.

— Эта трагедия, как и Чернобыль и другие печальные страницы нашей истории, вызванные так называемым человеческим фактором, является горьким уроком для общества и предостережением для власти, задачей которой является всегда создавать безопасные условия для граждан. Вечная память погибшим, — отметил глава государства.

Куреневская трагедия — одна из самых масштабных техногенных катастроф, которые произошли в Украине. 13 марта 1961 года в Киеве мощная волна отходов кирпичного производства, которые сливали в Бабий Яр, прорвала дамбу и затопила столичную Куреневку.

В результате было разрушено и затоплено илом много жилых домов, промышленные сооружения и культурные объекты. Но по приказу тогдашнего партийного руководства истинные масштабы катастрофы тщательно скрывались.