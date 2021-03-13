В восьми регионах Украины порог госпитализаций больных Covid-19 превышает допустимую норму — 60 на 100 тыс. населения.

Больше всего больных коронавирусом в больницах Ивано-Франковской области. Также сложная ситуация в больницах Винницкий и Житомирской области.

По состоянию на 13 марта самые высокие показатели госпитализации зафиксированы в следующих областях:

Ивано-Франковская — 131,3;

Винницкая — 123,6;

Житомирская — 92,6;

Черновицкая — 90,2;

Закарпатская — 87,6;

Николаевская — 81,2;

Киев — 75,4;

Хмельницкая — 68.

Рівень госпіталізацій через Covid-19 by Віта Гірко on Scribd

В красной карантинной зоне остаются Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. В оранжевую попали Киев, Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская области.

Коронавирус в Украине

13 марта коронавирус подтвердили еще у 13 276 человек, общее количество инфицированных с начала пандемии составляет 1 451 744.

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (1 049), Житомирской (971), Винницкой (933), Киевской (913), Львовской (879) и Харьковской (837) областях.