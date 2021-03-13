По состоянию на 13 марта в Киеве за сутки обнаружили 1 049 новых случаев коронавируса.
Всего за время пандемии в столице вирус подтвердили у 145 959 человек.
За день 24 человека умерли от вируса, в общем — 2 881. Выздоровели за время пандемии 98 028 человек, из них за последние сутки — 380. В медучреждения за сутки госпитализировали 114 человек с диагнозом Covid-19.
Кто заболел:
- 599 женщин в возрасте от 18 до 86 лет;
- 385 мужчин в возрасте от 18 до 90 лет;
- 34 девочки от 2 до 17 лет и 31 мальчик от 1 до 17 лет.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (234), Днепровском (138) и в Оболонском (132).
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.