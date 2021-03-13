Ляшко рассказал, кого будут вакцинировать от коронавируса дома

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, кто сможет получить вакцину от коронавируса, не выходя из дома.

Так, речь идет о людях пожилого возраста, которым трудно передвигаться самостоятельно.

Виктор Ляшко подчеркнул, что в целом это будет касаться маломобильного населения.

— Мы приближаем престарелых место проведения прививки к месту их проживания. Домой к маломобильным людям мы будем направлять мобильную бригаду, чтобы сделать прививки вместе с людьми, которые занимаются их опекой, — заявил главный санврач.

По словам Виктора Ляшко, стратегия иммунопрофилактики в Украине должна состоять в том, чтобы приблизить место прививки к месту жительства человека.

Практика вакцинации дома будет зависеть и от самого препарата, а именно — его дозировки.

Виктор Ляшко напомнил, что сейчас в Украине используются десятидозные флаконы с вакциной.

— В дальнейшем, если, например, приедет вакцина Sinovac, то это будет доза — шприц. То есть одна доза в шприце, сразу уже упакована. Для таких целей ее использовать рационально, экономно, коэффициент разлива меньше.

В перспективе, часть мобильных бригад будет работать именно с маломобильным населением.

Вакцинация в Украине

Как сообщал Минздрав, вакцинация в Украине началась 24 февраля. Днем ранее было получено 500 тыс. доз вакцины Covishield от компании AstraZeneca.

Первоначально прививки начали получать медработники, однако уже 1 марта Максим Степанов официально разрешил прививать граждан неиспользованными дозами вакцинами от Covid-19.

12 марта Виктор Ляшко объявил полный список лиц, которые могут вакцинироваться вне очереди.

Это касается народных депутатов, участников боевых действий на Донбассе, общественных и религиозных деятелей.