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Факты / Украина / Общество
Наташа Тарчевська |

Ляшко рассказал, кого будут вакцинировать от коронавируса дома

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, кто сможет получить вакцину от коронавируса, не выходя из дома.

Ляшко рассказал, кого будут вакцинировать от коронавируса дома

Так, речь идет о людях пожилого возраста, которым трудно передвигаться самостоятельно.

Виктор Ляшко подчеркнул, что в целом это будет касаться маломобильного населения.

— Мы приближаем престарелых место проведения прививки к месту их проживания. Домой к маломобильным людям мы будем направлять мобильную бригаду, чтобы сделать прививки вместе с людьми, которые занимаются их опекой, — заявил главный санврач.

По словам Виктора Ляшко, стратегия иммунопрофилактики в Украине должна состоять в том, чтобы приблизить место прививки к месту жительства человека.

Практика вакцинации дома будет зависеть и от самого препарата, а именно — его дозировки.

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Виктор Ляшко напомнил, что сейчас в Украине используются десятидозные флаконы с вакциной.

— В дальнейшем, если, например, приедет вакцина Sinovac, то это будет доза — шприц. То есть одна доза в шприце, сразу уже упакована. Для таких целей ее использовать рационально, экономно, коэффициент разлива меньше.

В перспективе, часть мобильных бригад будет работать именно с маломобильным населением.

Вакцинация в Украине

Как сообщал Минздрав, вакцинация в Украине началась 24 февраля. Днем ранее было получено 500 тыс. доз вакцины Covishield от компании AstraZeneca.

Первоначально прививки начали получать медработники, однако уже 1 марта Максим Степанов официально разрешил прививать граждан неиспользованными дозами вакцинами от Covid-19.

12 марта Виктор Ляшко объявил полный список лиц, которые могут вакцинироваться вне очереди.

Это касается народных депутатов, участников боевых действий на Донбассе, общественных и религиозных деятелей.

Источник: Новое время

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