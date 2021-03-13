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Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

Более 13 тыс. новых случаев: количество больных Covid-19 в Украине растет

13 марта коронавирус подтвердили еще у 13 276 человек, общее количество инфицированных с начала пандемии составляет 1 451 744. В частности, заболели 710 детей и 382 медработника.

коронавірус в україні

За сутки выздоровели 4 897 человек, полностью преодолели болезнь 1 219 773 украинца. В больницы попали еще 3 967 пациентов.

В то же время от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 28 158 больных, за сутки зафиксировали 243 новых летальных случая.

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (1 049), Житомирской (971), Винницкой (933), Киевской (913), Львовской (879) и Харьковской (837) областях.

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За минувшие сутки сделали 99 270 тестов на Covid-19. В частности, методом ПЦР — 46 361, методом ИФА — 18 658.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • Киев — 1 049 случаев;
  • Винницкая область — 933 случая;
  • Волынская область — 261 случай;
  • Днепропетровская область — 693 случая;
  • Донецкая область — 464 случая;
  • Житомирская область — 971 случай;
  • Закарпатская — 625 случаев;
  • Запорожская область — 345 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 719 случаев;
  • Киевская область — 913 случаев;
  • Кировоградская область — 84 случая;
  • Луганская область — 91 случай;
  • Львовская область — 879 случаев;
  • Николаевская область — 378 случаев;
  • Одесская область — 767 случаев;
  • Полтавская область — 244 случая;
  • Ровенская область — 380 случаев;
  • Сумская область — 275 случаев;
  • Тернопольская область — 399 случаев;
  • Харьковская область — 837 случаев;
  • Херсонская область — 84 случая;
  • Хмельницкая область — 605 случаев;
  • Черкасская область — 313 случаев;
  • Черновицкая область — 625 случаев;
  • Черниговская область — 342 случая.

Для сравнения, 12 марта коронавирус в Украине подтвердили у 12 946 человек. Общее количество инфицированных составляло 1 438 468 больных.

От Covid-19 12 марта умерли 230 человек, выздоровели за сутки 4 630 больных.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Житомирской (1 310), Винницкой (940), городе Киев (896), Одесской (757), Львовской (704) и Киевской (697) областях.

Фото: Pexels

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