13 марта коронавирус подтвердили еще у 13 276 человек, общее количество инфицированных с начала пандемии составляет 1 451 744. В частности, заболели 710 детей и 382 медработника.
За сутки выздоровели 4 897 человек, полностью преодолели болезнь 1 219 773 украинца. В больницы попали еще 3 967 пациентов.
В то же время от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 28 158 больных, за сутки зафиксировали 243 новых летальных случая.
За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (1 049), Житомирской (971), Винницкой (933), Киевской (913), Львовской (879) и Харьковской (837) областях.
За минувшие сутки сделали 99 270 тестов на Covid-19. В частности, методом ПЦР — 46 361, методом ИФА — 18 658.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- Киев — 1 049 случаев;
- Винницкая область — 933 случая;
- Волынская область — 261 случай;
- Днепропетровская область — 693 случая;
- Донецкая область — 464 случая;
- Житомирская область — 971 случай;
- Закарпатская — 625 случаев;
- Запорожская область — 345 случаев;
- Ивано-Франковская область — 719 случаев;
- Киевская область — 913 случаев;
- Кировоградская область — 84 случая;
- Луганская область — 91 случай;
- Львовская область — 879 случаев;
- Николаевская область — 378 случаев;
- Одесская область — 767 случаев;
- Полтавская область — 244 случая;
- Ровенская область — 380 случаев;
- Сумская область — 275 случаев;
- Тернопольская область — 399 случаев;
- Харьковская область — 837 случаев;
- Херсонская область — 84 случая;
- Хмельницкая область — 605 случаев;
- Черкасская область — 313 случаев;
- Черновицкая область — 625 случаев;
- Черниговская область — 342 случая.
Для сравнения, 12 марта коронавирус в Украине подтвердили у 12 946 человек. Общее количество инфицированных составляло 1 438 468 больных.
От Covid-19 12 марта умерли 230 человек, выздоровели за сутки 4 630 больных.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Житомирской (1 310), Винницкой (940), городе Киев (896), Одесской (757), Львовской (704) и Киевской (697) областях.