13 марта коронавирус подтвердили еще у 13 276 человек, общее количество инфицированных с начала пандемии составляет 1 451 744. В частности, заболели 710 детей и 382 медработника.

За сутки выздоровели 4 897 человек, полностью преодолели болезнь 1 219 773 украинца. В больницы попали еще 3 967 пациентов.

В то же время от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 28 158 больных, за сутки зафиксировали 243 новых летальных случая.

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (1 049), Житомирской (971), Винницкой (933), Киевской (913), Львовской (879) и Харьковской (837) областях.

За минувшие сутки сделали 99 270 тестов на Covid-19. В частности, методом ПЦР — 46 361, методом ИФА — 18 658.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев — 1 049 случаев;

Винницкая область — 933 случая;

Волынская область — 261 случай;

Днепропетровская область — 693 случая;

Донецкая область — 464 случая;

Житомирская область — 971 случай;

Закарпатская — 625 случаев;

Запорожская область — 345 случаев;

Ивано-Франковская область — 719 случаев;

Киевская область — 913 случаев;

Кировоградская область — 84 случая;

Луганская область — 91 случай;

Львовская область — 879 случаев;

Николаевская область — 378 случаев;

Одесская область — 767 случаев;

Полтавская область — 244 случая;

Ровенская область — 380 случаев;

Сумская область — 275 случаев;

Тернопольская область — 399 случаев;

Харьковская область — 837 случаев;

Херсонская область — 84 случая;

Хмельницкая область — 605 случаев;

Черкасская область — 313 случаев;

Черновицкая область — 625 случаев;

Черниговская область — 342 случая.

Для сравнения, 12 марта коронавирус в Украине подтвердили у 12 946 человек. Общее количество инфицированных составляло 1 438 468 больных.

От Covid-19 12 марта умерли 230 человек, выздоровели за сутки 4 630 больных.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Житомирской (1 310), Винницкой (940), городе Киев (896), Одесской (757), Львовской (704) и Киевской (697) областях.