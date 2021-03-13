О темпах вакцинации от коронавируса в Украине стоит говорить хотя бы после двух месяцев кампании по иммунопрофилактике, а не в ее начале.

Об этом в одном из интервью сообщил главный санврач Виктор Ляшко.

— Мы говорим о начале прививочной кампании и хотим, чтобы за месяц вакцинировали огромное количество людей, сформировали иммунитет и избавились от этих карантинных ограничений. Но главное для нас — обеспечить проведение всей кампании иммунопрофилактики без срывов и программных ошибок, — отметил он.

Также Виктор Ляшко объяснил, что не совсем правильно говорить о медленных темпах вакцинации в Украине и сравнивать ситуацию с другими странами, где кампания продолжается уже более двух месяцев.

В то же время главный санврач признал, что Украина несколько отстает от запланированных графиков, на что могли повлиять те же выходные на 8 Марта. Но это время обязательно догонят.

По состоянию на 13 марта первую дозу вакцины против Covid-19 получил 47 541 человек, за сутки вакцинировались 9 304. С начала вакцинации наибольшее количество прививок сделали в Донецкой области (4 654 прививки).

Вакцинация в Украине началась 24 февраля препаратом Covishield производства компании AstraZeneca.