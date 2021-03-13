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Факты / Украина / Общество
Наташа Тарчевська |

Стало известно имя военного, погибшего от пули снайпера под Марьинкой

Стало известно имя военнослужащего, погибшего под Марьинкой 12 марта.

Стало известно имя военного, погибшего от пули снайпера под Марьинкой

Им оказался контрактник из Киевской области — Пекур Александр Валентинович. Ему было всего 30 лет.

Александр проживал в селе Гуровщина Бучацкого района. Дома его ждали мать, брат и бабушка.

— Ушел в вечность молодой Герой, который пожертвовал своей жизнью, защищая независимость и территориальную целостность Украины. Выражаем слова глубокого соболезнования матери — Тамаре Михайловне, брату Николаю и бабушки Надежде Федоровне, которые потеряли дорогу, родную им человека. Покойся с миром, Герой! — говорится в сообщении сельского совета.

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О гибели военнослужащего под Марьинкой сообщили в штабе ООС.

Вследствие вражеского снайперского огня он получил ранения, не совместимые с жизнью.

Обострение ситуации на Донбассе наблюдается с первых дней 2021 года. Только за прошедшие сутки было зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня.

Источник: Дмитровский сельский совет

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