Стало известно имя военного, погибшего от пули снайпера под Марьинкой

Стало известно имя военнослужащего, погибшего под Марьинкой 12 марта.

Им оказался контрактник из Киевской области — Пекур Александр Валентинович. Ему было всего 30 лет.

Александр проживал в селе Гуровщина Бучацкого района. Дома его ждали мать, брат и бабушка.

— Ушел в вечность молодой Герой, который пожертвовал своей жизнью, защищая независимость и территориальную целостность Украины. Выражаем слова глубокого соболезнования матери — Тамаре Михайловне, брату Николаю и бабушки Надежде Федоровне, которые потеряли дорогу, родную им человека. Покойся с миром, Герой! — говорится в сообщении сельского совета.

О гибели военнослужащего под Марьинкой сообщили в штабе ООС.

Вследствие вражеского снайперского огня он получил ранения, не совместимые с жизнью.

Обострение ситуации на Донбассе наблюдается с первых дней 2021 года. Только за прошедшие сутки было зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня.

Источник: Дмитровский сельский совет