PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество
Ольга Тетеріна |

В Украине от Covid-19 вакцинировали более 47 тысяч человек

По состоянию на утро 13 марта первую дозу вакцины против Covid-19 получил 47 541 человек. За сутки вакцинировались 9 304 человека.

вакцинація від ковід

Наибольшее количество привитых зафиксировано в Киевской области (690 прививок).

За весь период прививочной кампании наибольшее количество прививок сделано в Донецкой области (4 654 прививки), наименьшее — в Черниговской области (756 прививок).

Количество прививок, проведенных в регионах за сутки:

  • Винницкая область — 400 прививок;
  • Волынская область — 310 прививок;
  • Днепропетровская область — 550 прививок;
  • Донецкая область — 540 прививок;
  • Житомирская область — 170 прививок;
  • Закарпатская область — 280 прививок;
  • Запорожская область — 360 прививок;
  • Ивано-Франковская область — 374 прививки;
  • Киевская область — 690 прививок;
  • Кировоградская область — 220 прививок;
  • Луганская область — 160 прививок;
  • Львовская область — 330 прививок;
  • Киев — 340 прививок;
  • Николаевская область — 430 прививок;
  • Одесская область — 210 прививок;
  • Полтавская область — 530 прививок;
  • Ровенская область — 280 прививок;
  • Сумская область — 440 прививок;
  • Тернопольская область — 570 прививок;
  • Харьковская область — 290 прививок;
  • Херсонская область — 560 прививок;
  • Хмельницкая область — 250 прививок;
  • Черновицкая область — 420 прививок;
  • Черниговская область — 130 прививок;
  • Черкасская область — 470 прививок.
Читайте
Британский штамм коронавируса признали более смертоносным - исследование

Коронавирус в Украине

13 марта коронавирус подтвердили еще в 13 276 человек, общее количество инфицированных с начала пандемии составляет 1 451 744.

За сутки выздоровели 4 897 человек, полностью преодолели болезнь 1 219 773 украинцы. В больницы попали еще 3 967 пациентов.

Подробнее о коронавирусе в Украине читайте на Фактах ICTV.

Фото: КГГА

Источник: Минздрав

Теги: , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх