По состоянию на утро 13 марта первую дозу вакцины против Covid-19 получил 47 541 человек. За сутки вакцинировались 9 304 человека.

Наибольшее количество привитых зафиксировано в Киевской области (690 прививок).

За весь период прививочной кампании наибольшее количество прививок сделано в Донецкой области (4 654 прививки), наименьшее — в Черниговской области (756 прививок).

Количество прививок, проведенных в регионах за сутки:

Винницкая область — 400 прививок;

Волынская область — 310 прививок;

Днепропетровская область — 550 прививок;

Донецкая область — 540 прививок;

Житомирская область — 170 прививок;

Закарпатская область — 280 прививок;

Запорожская область — 360 прививок;

Ивано-Франковская область — 374 прививки;

Киевская область — 690 прививок;

Кировоградская область — 220 прививок;

Луганская область — 160 прививок;

Львовская область — 330 прививок;

Киев — 340 прививок;

Николаевская область — 430 прививок;

Одесская область — 210 прививок;

Полтавская область — 530 прививок;

Ровенская область — 280 прививок;

Сумская область — 440 прививок;

Тернопольская область — 570 прививок;

Харьковская область — 290 прививок;

Херсонская область — 560 прививок;

Хмельницкая область — 250 прививок;

Черновицкая область — 420 прививок;

Черниговская область — 130 прививок;

Черкасская область — 470 прививок.

Коронавирус в Украине

13 марта коронавирус подтвердили еще в 13 276 человек, общее количество инфицированных с начала пандемии составляет 1 451 744.

За сутки выздоровели 4 897 человек, полностью преодолели болезнь 1 219 773 украинцы. В больницы попали еще 3 967 пациентов.

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Фото: КГГА