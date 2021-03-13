По состоянию на утро 13 марта первую дозу вакцины против Covid-19 получил 47 541 человек. За сутки вакцинировались 9 304 человека.
Наибольшее количество привитых зафиксировано в Киевской области (690 прививок).
За весь период прививочной кампании наибольшее количество прививок сделано в Донецкой области (4 654 прививки), наименьшее — в Черниговской области (756 прививок).
Количество прививок, проведенных в регионах за сутки:
- Винницкая область — 400 прививок;
- Волынская область — 310 прививок;
- Днепропетровская область — 550 прививок;
- Донецкая область — 540 прививок;
- Житомирская область — 170 прививок;
- Закарпатская область — 280 прививок;
- Запорожская область — 360 прививок;
- Ивано-Франковская область — 374 прививки;
- Киевская область — 690 прививок;
- Кировоградская область — 220 прививок;
- Луганская область — 160 прививок;
- Львовская область — 330 прививок;
- Киев — 340 прививок;
- Николаевская область — 430 прививок;
- Одесская область — 210 прививок;
- Полтавская область — 530 прививок;
- Ровенская область — 280 прививок;
- Сумская область — 440 прививок;
- Тернопольская область — 570 прививок;
- Харьковская область — 290 прививок;
- Херсонская область — 560 прививок;
- Хмельницкая область — 250 прививок;
- Черновицкая область — 420 прививок;
- Черниговская область — 130 прививок;
- Черкасская область — 470 прививок.
Коронавирус в Украине
13 марта коронавирус подтвердили еще в 13 276 человек, общее количество инфицированных с начала пандемии составляет 1 451 744.
За сутки выздоровели 4 897 человек, полностью преодолели болезнь 1 219 773 украинцы. В больницы попали еще 3 967 пациентов.
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Фото: КГГА