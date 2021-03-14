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Факты / Украина / Общество
Анастасія Дячкіна |

9 012 больных за сутки, 4 тыс. госпитализированных: статистика Covid-19 в Украине

По состоянию на утро 14 марта в Украине обнаружили 1 460 756 случаев коронавируса, за сутки количество больных выросло еще на 9 012 человек. В частности, заболели 491 ребенок и 193 медработника.

карантин в Україні

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы — 4216 человек;
  • летальных случаев — 145;
  • выздоровели — 2743 человека;
  • осуществлено тестирований за сутки — 60 522 (в том числе методом ПЦР — 31 598, методом ИФА — 6 132, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 22792).

За все время пандемии в Украине:

  • заболело — 1 460 756 человек;
  • выздоровели — 1 222 516 человек;
  • летальных исходов — 28 303;
  • проведения ПЦР-тестов — 7 360 066.
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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (923), Днепропетровской (660), Винницкой (634), Львовской (590) и Харьковской (569) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев — 439 случаев;
  • Винницкая область — 634 случая;
  • Волынская область — 150 случаев;
  • Днепропетровская область — 660 случаев;
  • Донецкая область — 346 случаев;
  • Житомирская область — 923 случая;
  • Закарпатская область — 311 случаев;
  • Запорожская область — 114 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 461 случай;
  • Киевская область — 552 случая;
  • Кировоградская область — 56 случаев;
  • Луганская область — 27 случаев;
  • Львовская область — 590 случаев;
  • Николаевская область — 344 случая;
  • Одесская область — 485 случаев;
  • Полтавская область — 105 случаев;
  • Ровенская область — 155 случаев;
  • Сумская область — 309 случаев;
  • Тернопольская область — 365 случаев;
  • Харьковская область — 569 случаев;
  • Херсонская область — 71 случай;
  • Хмельницкая область — 533 случая;
  • Черкасская область — 142 случая;
  • Черновицкая область — 477 случаев;
  • Черниговская область — 194 случая.

Коронавирус 13 марта

Для сравнения, коронавирус 13 марта в Украине обнаружили в 1 451 744, за сутки — 13 276 больных.

В частности, заболели 710 детей и 382 медработника.

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (1 049), Житомирской (971), Винницкой (933), Киевской (913), Львовской (879) и Харьковской (837) областях.

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