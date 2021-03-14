По состоянию на утро 14 марта в Украине обнаружили 1 460 756 случаев коронавируса, за сутки количество больных выросло еще на 9 012 человек. В частности, заболели 491 ребенок и 193 медработника.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы — 4216 человек;

летальных случаев — 145;

выздоровели — 2743 человека;

осуществлено тестирований за сутки — 60 522 (в том числе методом ПЦР — 31 598, методом ИФА — 6 132, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 22792).

За все время пандемии в Украине:

заболело — 1 460 756 человек;

выздоровели — 1 222 516 человек;

летальных исходов — 28 303;

проведения ПЦР-тестов — 7 360 066.

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (923), Днепропетровской (660), Винницкой (634), Львовской (590) и Харьковской (569) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев — 439 случаев;

Винницкая область — 634 случая;

Волынская область — 150 случаев;

Днепропетровская область — 660 случаев;

Донецкая область — 346 случаев;

Житомирская область — 923 случая;

Закарпатская область — 311 случаев;

Запорожская область — 114 случаев;

Ивано-Франковская область — 461 случай;

Киевская область — 552 случая;

Кировоградская область — 56 случаев;

Луганская область — 27 случаев;

Львовская область — 590 случаев;

Николаевская область — 344 случая;

Одесская область — 485 случаев;

Полтавская область — 105 случаев;

Ровенская область — 155 случаев;

Сумская область — 309 случаев;

Тернопольская область — 365 случаев;

Харьковская область — 569 случаев;

Херсонская область — 71 случай;

Хмельницкая область — 533 случая;

Черкасская область — 142 случая;

Черновицкая область — 477 случаев;

Черниговская область — 194 случая.

Коронавирус 13 марта

Для сравнения, коронавирус 13 марта в Украине обнаружили в 1 451 744, за сутки — 13 276 больных.

В частности, заболели 710 детей и 382 медработника.

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (1 049), Житомирской (971), Винницкой (933), Киевской (913), Львовской (879) и Харьковской (837) областях.