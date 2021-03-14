По состоянию на утро 14 марта в Украине обнаружили 1 460 756 случаев коронавируса, за сутки количество больных выросло еще на 9 012 человек. В частности, заболели 491 ребенок и 193 медработника.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы — 4216 человек;
- летальных случаев — 145;
- выздоровели — 2743 человека;
- осуществлено тестирований за сутки — 60 522 (в том числе методом ПЦР — 31 598, методом ИФА — 6 132, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 22792).
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 1 460 756 человек;
- выздоровели — 1 222 516 человек;
- летальных исходов — 28 303;
- проведения ПЦР-тестов — 7 360 066.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (923), Днепропетровской (660), Винницкой (634), Львовской (590) и Харьковской (569) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев — 439 случаев;
- Винницкая область — 634 случая;
- Волынская область — 150 случаев;
- Днепропетровская область — 660 случаев;
- Донецкая область — 346 случаев;
- Житомирская область — 923 случая;
- Закарпатская область — 311 случаев;
- Запорожская область — 114 случаев;
- Ивано-Франковская область — 461 случай;
- Киевская область — 552 случая;
- Кировоградская область — 56 случаев;
- Луганская область — 27 случаев;
- Львовская область — 590 случаев;
- Николаевская область — 344 случая;
- Одесская область — 485 случаев;
- Полтавская область — 105 случаев;
- Ровенская область — 155 случаев;
- Сумская область — 309 случаев;
- Тернопольская область — 365 случаев;
- Харьковская область — 569 случаев;
- Херсонская область — 71 случай;
- Хмельницкая область — 533 случая;
- Черкасская область — 142 случая;
- Черновицкая область — 477 случаев;
- Черниговская область — 194 случая.
Коронавирус 13 марта
Для сравнения, коронавирус 13 марта в Украине обнаружили в 1 451 744, за сутки — 13 276 больных.
В частности, заболели 710 детей и 382 медработника.
За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (1 049), Житомирской (971), Винницкой (933), Киевской (913), Львовской (879) и Харьковской (837) областях.