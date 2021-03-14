Члены Киевской областной организации политической партии Слуга народу избрали председателем народного депутата Андрея Мотовиловца вместо Александра Дубинского.
Такое решение члены партии приняли на внеочередной конференции большинством голосов.
— Члены Киевской областной организации политической партии Слуга народа на внеочередной конференции избрали председателем народного депутата Андрея Мотовиловца.
Члены организации считают, что в созданный Национальный совет общин не может входить Александр Дубинский, который ранее возглавлял Киевскую областную организацию Слуги народа, — заявили в партии.
Партийцы также обратились к председателю партии с инициативой созвать внеочередную конференцию по кадровым вопросам.
В свою очередь Андрей Мотовиловец заявил, что будет работать над развитием Киевской области и развитием местных ячеек.
Кто такой Андрей Мотивиловец
Андрей Мотовиловец — операционный директор ГП ProZorro.Продажи, народный депутат Украины ІХ созыва и член Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова.
Мотовиловец также был советником экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна.
Депутат окончил экономический факультет Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана.
Источник: Слуга народа
Фото: Слуга народа