Члены Киевской областной организации политической партии Слуга народу избрали председателем народного депутата Андрея Мотовиловца вместо Александра Дубинского.

Такое решение члены партии приняли на внеочередной конференции большинством голосов.

— Члены Киевской областной организации политической партии Слуга народа на внеочередной конференции избрали председателем народного депутата Андрея Мотовиловца. Члены организации считают, что в созданный Национальный совет общин не может входить Александр Дубинский, который ранее возглавлял Киевскую областную организацию Слуги народа, — заявили в партии.

Партийцы также обратились к председателю партии с инициативой созвать внеочередную конференцию по кадровым вопросам.

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В свою очередь Андрей Мотовиловец заявил, что будет работать над развитием Киевской области и развитием местных ячеек.

Кто такой Андрей Мотивиловец

Андрей Мотовиловец — операционный директор ГП ProZorro.Продажи, народный депутат Украины ІХ ​​созыва и член Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова.

Мотовиловец также был советником экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

Депутат окончил экономический факультет Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана.

Источник: Слуга народа

Фото: Слуга народа