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Факты / Украина / Политика
Анастасія Дячкіна |

Андрей Мотовиловец стал председателем Киевского областного отделения Слуги народа

Члены Киевской областной организации политической партии Слуга народу избрали председателем народного депутата Андрея Мотовиловца вместо Александра Дубинского.

Андрей Мотовиловец стал председателем Киевского областного отделения Слуги народа

Такое решение члены партии приняли на внеочередной конференции большинством голосов.

— Члены Киевской областной организации политической партии Слуга народа на внеочередной конференции избрали председателем народного депутата Андрея Мотовиловца.

Члены организации считают, что в созданный Национальный совет общин не может входить Александр Дубинский, который ранее возглавлял Киевскую областную организацию Слуги народа, — заявили в партии.

Партийцы также обратились к председателю партии с инициативой созвать внеочередную конференцию по кадровым вопросам.

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В свою очередь Андрей Мотовиловец заявил, что будет работать над развитием Киевской области и развитием местных ячеек.

Кто такой Андрей Мотивиловец

Андрей Мотовиловец — операционный директор ГП ProZorro.Продажи, народный депутат Украины ІХ ​​созыва и член Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова.

Мотовиловец также был советником экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

Депутат окончил экономический факультет Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана.

Источник: Слуга народа

Фото: Слуга народа

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