Курс криптовалюты биткоин 14 марта составил $60,6 тыс., что является новым историческим максимумом. Об этом свидетельствуют данные биржи CoinDesk.

Биткойн, стоимость которого с конца 2020 года выросла более чем в три раза, используется известными компаниями как метод оплаты.

Эта криптовалюта несколько раз резко падала с момента ее создания в 2009 году.

В то же время критики утверждают, что биткоин — это не столько валюта, сколько инструмент спекулятивной торговли, открытый для рыночных манипуляций.

Биткоин начал стремительно дорожать в начале февраля 2021 года, когда компания Илона Маска Tesla сообщила, что инвестировала $1,5 млрд в криптовалюту.

Также на курс биткоина могла повлиять информация о том, что Tesla планирует начать принимать криптовалюту качестве оплаты за свои товары.