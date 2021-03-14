PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина
Наташа Тарчевська |

Потепление и дожди на Западе: погода в Украине на 14 марта (КАРТА)

Погода 14 марта в Украине будет солнечной и теплой. В большинстве областях сухо, осадки ожидаются только в западных регионах.

Весна

Ветер юго-западный, его скорость достигнет 7-12 м/с.

Подробнее о погоде в Украине 14 марта — в материале Фактов ICTV.

На Востоке солнечно, однако ночь будет холодной: дневная температура составит до 8 °, ночью до -5 °.

На Западе во всех областях пройдут кратковременные дожди, весь день будет облачным: дневная температура до 11°, ночью до 0°.

На Юге будет очень тепло: синоптики прогнозируют, что днем ​​термометры покажут до 10°, ночью до 3°.

На Севере также солнечно, ожидается переменная облачность: днем ​​местами до 10°, ночью местами до -1°.

В Центре во всех областях без осадков, также солнечно: ночью до -1°, днем ​​до 9°.

В Киеве синоптики прогнозируют до 9° днем, вечером столбик термометра опустится до 1°.

Погода на 14 марта в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине в марте 2021

По данным украинских синоптиков, погода в марте 2021 будет теплее, чем обычно.

Средняя месячная температура в первом месяце весны составит от 0 до +6 градусов.

Отмечается, что этот показатель близок к средним многолетним значениям.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка