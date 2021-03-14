Погода на 14 марта в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погода 14 марта в Украине будет солнечной и теплой. В большинстве областях сухо, осадки ожидаются только в западных регионах.
Ветер юго-западный, его скорость достигнет 7-12 м/с.
Подробнее о погоде в Украине 14 марта — в материале Фактов ICTV.
На Востоке солнечно, однако ночь будет холодной: дневная температура составит до 8 °, ночью до -5 °.
На Западе во всех областях пройдут кратковременные дожди, весь день будет облачным: дневная температура до 11°, ночью до 0°.
На Юге будет очень тепло: синоптики прогнозируют, что днем термометры покажут до 10°, ночью до 3°.
На Севере также солнечно, ожидается переменная облачность: днем местами до 10°, ночью местами до -1°.
В Центре во всех областях без осадков, также солнечно: ночью до -1°, днем до 9°.
В Киеве синоптики прогнозируют до 9° днем, вечером столбик термометра опустится до 1°.
Погода в Украине в марте 2021
По данным украинских синоптиков, погода в марте 2021 будет теплее, чем обычно.
Средняя месячная температура в первом месяце весны составит от 0 до +6 градусов.
Отмечается, что этот показатель близок к средним многолетним значениям.