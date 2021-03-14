Вакцинация от коронавируса в Украине — СТАТИСТИКА на 14 марта 2021

По состоянию на утро 14 марта первую дозу вакцины против коронавируса получило 51 137 украинцев. За сутки вакцинировали еще 3 596 человек.
За сутки наибольшее количество прививок сделали в Луганской области — 370, за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области — 4 784.
В то же время меньше всего прививок сделали в Черниговской области — 926.
Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:
- Винницкая область — 10 прививок;
- Волынская область — 120 прививок;
- Днепропетровская область — 80 прививок;
- Донецкая область — 130 прививок;
- Житомирская область — 110 прививок;
- Закарпатская область — 210 прививок;
- Запорожская область — 10 прививок;
- Ивано-Франковская область — 214 прививок;
- Киевская область — 260 прививок;
- Кировоградская область — 90 прививок;
- Луганская область — 370 прививок;
- Львовская область — 80 прививок;
- Николаевская область — 120 прививок;
- Одесская область — 130 прививок;
- Полтавская область — 82 прививки;
- Ровенская область — 110 прививок;
- Сумская область — 70 прививок;
- Тернопольская область — 210 прививок;
- Харьковская область — 120 прививок;
- Херсонская область — 230 прививок;
- Хмельницкая область — 270 прививок;
- Черновицкая область — 290 прививок;
- Черниговская область — 170 прививок;
- Черкасская область — 110 прививок.
Коронавирус в Украине
По состоянию на утро 14 марта в Украине обнаружили 1 460 756 случаев коронавируса, за сутки количество больных выросло еще на 9 012 человек. В частности, заболели 491 ребенок и 193 медработника.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (923), Днепропетровской (660), Винницкой (634), Львовской (590) и Харьковской (569) областях.
Подробную статистику коронавируса в Украине, смотрите на сайте Факты ICTV.