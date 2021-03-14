Вакцинация от коронавируса в Украине — СТАТИСТИКА на 14 марта 2021

По состоянию на утро 14 марта первую дозу вакцины против коронавируса получило 51 137 украинцев. За сутки вакцинировали еще 3 596 человек.

За сутки наибольшее количество прививок сделали в Луганской области — 370, за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области — 4 784.

В то же время меньше всего прививок сделали в Черниговской области — 926.

Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

Винницкая область — 10 прививок;

Волынская область — 120 прививок;

Днепропетровская область — 80 прививок;

Донецкая область — 130 прививок;

Житомирская область — 110 прививок;

Закарпатская область — 210 прививок;

Запорожская область — 10 прививок;

Ивано-Франковская область — 214 прививок;

Киевская область — 260 прививок;

Кировоградская область — 90 прививок;

Луганская область — 370 прививок;

Львовская область — 80 прививок;

Николаевская область — 120 прививок;

Одесская область — 130 прививок;

Полтавская область — 82 прививки;

Ровенская область — 110 прививок;

Сумская область — 70 прививок;

Тернопольская область — 210 прививок;

Харьковская область — 120 прививок;

Херсонская область — 230 прививок;

Хмельницкая область — 270 прививок;

Черновицкая область — 290 прививок;

Черниговская область — 170 прививок;

Черкасская область — 110 прививок.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 14 марта в Украине обнаружили 1 460 756 случаев коронавируса, за сутки количество больных выросло еще на 9 012 человек. В частности, заболели 491 ребенок и 193 медработника.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (923), Днепропетровской (660), Винницкой (634), Львовской (590) и Харьковской (569) областях.

Подробную статистику коронавируса в Украине, смотрите на сайте Факты ICTV.