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Факты / Украина / Общество
Анастасія Дячкіна |

В Украине за сутки вакцинировали более 3 тыс. человек — подробная статистика

По состоянию на утро 14 марта первую дозу вакцины против коронавируса получило 51 137 украинцев. За сутки вакцинировали еще 3 596 человек.

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За сутки наибольшее количество прививок сделали в Луганской области — 370, за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области — 4 784.

В то же время меньше всего прививок сделали в Черниговской области — 926.

Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

  • Винницкая область — 10 прививок;
  • Волынская область — 120 прививок;
  • Днепропетровская область — 80 прививок;
  • Донецкая область — 130 прививок;
  • Житомирская область — 110 прививок;
  • Закарпатская область — 210 прививок;
  • Запорожская область — 10 прививок;
  • Ивано-Франковская область — 214 прививок;
  • Киевская область — 260 прививок;
  • Кировоградская область — 90 прививок;
  • Луганская область — 370 прививок;
  • Львовская область — 80 прививок;
  • Николаевская область — 120 прививок;
  • Одесская область — 130 прививок;
  • Полтавская область — 82 прививки;
  • Ровенская область — 110 прививок;
  • Сумская область — 70 прививок;
  • Тернопольская область — 210 прививок;
  • Харьковская область — 120 прививок;
  • Херсонская область — 230 прививок;
  • Хмельницкая область — 270 прививок;
  • Черновицкая область — 290 прививок;
  • Черниговская область — 170 прививок;
  • Черкасская область — 110 прививок.

Вакцинация от коронавируса в Украине — СТАТИСТИКА на 14 марта 2021

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 14 марта в Украине обнаружили 1 460 756 случаев коронавируса, за сутки количество больных выросло еще на 9 012 человек. В частности, заболели 491 ребенок и 193 медработника.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (923), Днепропетровской (660), Винницкой (634), Львовской (590) и Харьковской (569) областях.

Подробную статистику коронавируса в Украине, смотрите на сайте Факты ICTV.

Фото: Pixabay

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