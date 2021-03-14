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Факты / Украина / Общество
Валентина Летяк |

Зеленский отметил добровольцев орденами За мужество, 64 — посмертно

67 добровольцев, из которых 64 — посмертно, отмечены Орденом За мужество III степени. Президент Владимир Зеленский подписал указ №97/2021 по случаю Дня украинского добровольца.

Указ президента

Среди награжденных — члены добровольческого украинского корпуса Правый сектор, батальонов территориальной обороны Донбасс, Айдар и ОУН.

Отмечены орденом за мужество, проявленное при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, также члены батальонов патрульной службы милиции особого назначения Шахтерск и Чернигов, Украинской добровольческой армии, диверсионно-разведывательного подразделения Патриот, Отдельной добровольческой роты Карпатская Сечь.

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День украинского добровольца отмечают 14 марта ежегодно с 2017 года для чествования мужества и героизма воинов, которые защищают независимость и суверенитет Украины.

Именно 14 марта 2014-го бойцы самообороны Майдана начали обучение на полигоне в Новых Петровцах под Киевом.

Подробно об истории Дня украинского добровольца читайте на Фактах ICTV.

Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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