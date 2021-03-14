Во время оккупации Крымского полуострова Российской Федерацией Украина могла взять под контроль и удерживать крымские аэродромы и другие стратегические объекты.

Об этом заявил в интервью Крим.Реалии первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ, который был в составе военной делегации в Крыму, Виктор Назаров.

— Те планы предусматривали наше силовое вмешательство в Крыму. Мы понимали, что задача довольно сложная и вряд ли может быть выполнена на 100%. Но тем не менее взять под контроль ключевые аэродромы, ключевые объекты, как потом было на Донбассе, оно было реально. Я до сих пор анализирую и делаю вывод, что эта задача была реальной, — сказал Назаров.

По его словам, соответствующий план в начале марта 2014 года рассматривал Генштаб ВСУ, но позже его отменил начальник Генштаба ВСУ Михаил Куцин.

— Аргументация прозвучало так, что ситуация и так очень напряженная, не надо ее напрягать еще больше: Все, давайте команду отставить, всех возвращать, и никого не отправляйте, самолеты на аэродромы, подразделения свои в казармы, и на этом завершаем, — пояснил он .

Сам Куцин пока публично не комментировал эти слова Назарова.

Стратегия деоккупации и реинтеграции Крыма

Совет национальной безопасности и обороны 11 марта принял проект Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированного Крыма.

Это первый документ с момента оккупации, регламентирующим четкие шаги возвращения под контроль Украины территории Крыма и Севастополя.