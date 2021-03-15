В Украине снизились темпы вакцинации населения. По состоянию на 15 марта 53 155 получили прививки от коронавируса. За последние сутки препаратом AstraZeneca/CovieShield вакцинировались 2 018 человек.

Вакцинация в Украине — статистика на 15 марта

Сейчас лидером по интенсивности вакцинации является Донецкая область. Там мобильные группы привили уже 5044 человек.

Наиболее низкие показатели пока на Черниговщине — за весь период вакцинации в области сделали только 1 006 инъекций.

Винницкая область — +10;

Волынская область — +90;

Днепропетровская область — +170;

Донецкая область — 260;

Житомирская область — +70;

Закарпатская область — +30;

Ивано-Франковская область — +18;

Киевская область — 230;

Кировоградская область — +30;

Луганская область — +170;

Львовская область — +50;

Николаевская область — +80;

Одесская область — +160;

Полтавская область — +80;

Сумская область — +50;

Тернопольская область — +100;

Харьковская область — 60;

Херсонская область — +100;

Хмельницкая область — 60;

Черновицкая область — + 120;

Черниговская область — +80.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 15 марта Минздрав Украины подтвердил 6 792 новых случаев коронавируса. За весь период пандемии заболели почти 1,5 млн украинцев.

За сутки зафиксировано 130 смертей, в общем от осложнений Covid-19 умерли 28 433 больных.

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