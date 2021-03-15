В Украине снизились темпы вакцинации населения. По состоянию на 15 марта 53 155 получили прививки от коронавируса. За последние сутки препаратом AstraZeneca/CovieShield вакцинировались 2 018 человек.
Вакцинация в Украине — статистика на 15 марта
Сейчас лидером по интенсивности вакцинации является Донецкая область. Там мобильные группы привили уже 5044 человек.
Наиболее низкие показатели пока на Черниговщине — за весь период вакцинации в области сделали только 1 006 инъекций.
- Винницкая область — +10;
- Волынская область — +90;
- Днепропетровская область — +170;
- Донецкая область — 260;
- Житомирская область — +70;
- Закарпатская область — +30;
- Ивано-Франковская область — +18;
- Киевская область — 230;
- Кировоградская область — +30;
- Луганская область — +170;
- Львовская область — +50;
- Николаевская область — +80;
- Одесская область — +160;
- Полтавская область — +80;
- Сумская область — +50;
- Тернопольская область — +100;
- Харьковская область — 60;
- Херсонская область — +100;
- Хмельницкая область — 60;
- Черновицкая область — + 120;
- Черниговская область — +80.
Коронавирус в Украине
По состоянию на 15 марта Минздрав Украины подтвердил 6 792 новых случаев коронавируса. За весь период пандемии заболели почти 1,5 млн украинцев.
За сутки зафиксировано 130 смертей, в общем от осложнений Covid-19 умерли 28 433 больных.
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