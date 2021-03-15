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Факты / Украина
Людмила Богданова |

Черниговщина в антилидерах: сколько украинцев уже вакцинировались от Covid-19

В Украине снизились темпы вакцинации населения. По состоянию на 15 марта 53 155 получили прививки от коронавируса. За последние сутки препаратом AstraZeneca/CovieShield вакцинировались 2 018 человек.

Вакцинація у Києві - КМДА - 2

Вакцинация в Украине — статистика на 15 марта

Сейчас лидером по интенсивности вакцинации является Донецкая область. Там мобильные группы привили уже 5044 человек.

Наиболее низкие показатели пока на Черниговщине — за весь период вакцинации в области сделали только 1 006 инъекций.

  • Винницкая область — +10;
  • Волынская область — +90;
  • Днепропетровская область — +170;
  • Донецкая область — 260;
  • Житомирская область — +70;
  • Закарпатская область — +30;
  • Ивано-Франковская область — +18;
  • Киевская область — 230;
  • Кировоградская область — +30;
  • Луганская область — +170;
  • Львовская область — +50;
  • Николаевская область — +80;
  • Одесская область — +160;
  • Полтавская область — +80;
  • Сумская область — +50;
  • Тернопольская область — +100;
  • Харьковская область — 60;
  • Херсонская область — +100;
  • Хмельницкая область — 60;
  • Черновицкая область — + 120;
  • Черниговская область — +80.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 15 марта Минздрав Украины подтвердил 6 792 новых случаев коронавируса. За весь период пандемии заболели почти 1,5 млн украинцев.

За сутки зафиксировано 130 смертей, в общем от осложнений Covid-19 умерли 28 433 больных.

Подробнее, как распространяется коронавирус в Украине читайте на Фактах ICTV.

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