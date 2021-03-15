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Факты / Украина
Анастасія Дячкіна |

Многочисленные нарушения и возмущенные отдыхающие: как Буковель закрылся на карантин

В Ивано-Франковской области закрытие горнолыжного курорта Буковель вызвало немало возмущений от отдыхающих.

Буковель на карантині

Еще днем ​​дороги в село Поляница, где расположен популярный горнолыжный курорт, перекрывали местные, а уже вечером правоохранители начали блокировать подъемники.

Правоохранители приехали на курорт с проверкой и обнаружили многочисленные карантинные нарушения.

Буковель сразу же закрыли на карантин. Въезд на территорию ограничили. Правоохранители установили блокпосты, а проезжать теперь могут только местные.

Решение о закрытии курорта приняла Ивано-Франковская облгосадминистрация.

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Местные предприниматели в течение двух недель требовали закрытия горнолыжного курорта. Люди блокировали дороги и прорывались во властные кабинеты. Предприниматели были возмущены, что малому бизнесу запрещают работали, а большому нарушение карантина сходит с рук.

Отныне в Буковеле необычно пусто, как для тамошнего сезона. Большинство туристов разъехались по домам или перебрались на соседний Драгобрат.

Горнолыжный курорт Буковель — один из факторов влияния на эпидемическую ситуацию на Прикарпатье, которое сейчас в красной зоне, поэтому он не должен работать.

Однако почему Буковель закрыли на карантина не сразу, читайте на сайте Факты ICTV.

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