По состоянию на 14 марта в Киеве за сутки обнаружили 313 новых случаев коронавируса.

Всего за время пандемии в столице вирус подтвердили у 146 711 человек.

За день 20 человек умерли от вируса, в общем — 2 917. Выздоровели за время пандемии 99 181 человек, из них за последние сутки — 816.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: