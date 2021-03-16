Киев и две области: Степанов назвал регионы на грани красной карантинной зоны

Киев, Винницкая и Львовская области находятся на грани красной карантинной зоны. Там наблюдается напряженная ситуация с распространением коронавируса.

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов в студии Свобода слова на телеканале ICTV.

По словам министра, местные власти уже должны применить определенные ограничения, чтобы не попасть в красную зону.

Он добавил, что число больных растет, в частности из-за распространения британского штамма. Самая тяжелая ситуация с кислородом для пациентов наблюдается на Закарпатье.

Адаптивный карантин в Украине

По состоянию на 15 марта 2021 года уже в 10 областях Украины превышена норма госпитализации пациентов с коронавирусом.

Пока в красной зоне карантина находится четыре региона страны — Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

13 марта горнолыжный курорт Буковель закрыли на карантин в связи с отрицательной санэпидемической ситуацией в Ивано-Франковской области.