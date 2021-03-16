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Факты / Украина / Общество
Євгенія Шапоренко |

Киев и две области: Степанов назвал регионы на грани красной карантинной зоны

Киев, Винницкая и Львовская области находятся на грани красной карантинной зоны. Там наблюдается напряженная ситуация с распространением коронавируса.

Киев и две области: Степанов назвал регионы на грани красной карантинной зоны

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов в студии Свобода слова на телеканале ICTV.

По словам министра, местные власти уже должны применить определенные ограничения, чтобы не попасть в красную зону.

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Он добавил, что число больных растет, в частности из-за распространения британского штамма. Самая тяжелая ситуация с кислородом для пациентов наблюдается на Закарпатье.

Адаптивный карантин в Украине

По состоянию на 15 марта 2021 года уже в 10 областях Украины превышена норма госпитализации пациентов с коронавирусом.

Пока в красной зоне карантина находится четыре региона страны — Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

13 марта горнолыжный курорт Буковель закрыли на карантин в связи с отрицательной санэпидемической ситуацией в Ивано-Франковской области.

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