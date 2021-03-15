Главный санитарный врач Виктор Ляшко, которому уже сделали первую прививку от коронавируса, 15 марта неожиданно получил положительный ПЦР-тест.

— Попал в тот период, когда иммунитет от прививки еще не полностью сформирован. Как показывает анализ данных клинических исследований, эффективность вакцины после однократной стандартной дозы составляет 76% с 22 по 90 день. Уровень антител сохраняется в течение этого периода с минимальным снижением, — так он объяснил ситуацию на своей странице в соцсети.

Ляшко говорит, что у него был только 13-й день после введения первой дозы вакцины.

Он уверен, что именно благодаря вакцинации переболеет без осложнений и скоро вернется к работе.

Сейчас главный санврач находится на больничном.

Виктор Ляшко вакцинировался от Covid-19 препаратом Oxford/ AstraZeneca (Covishield) 2 марта в больнице Кагарлыка в Киевской области.

Он был одним из первых чиновников, которым ввели первую дозу сыворотки публично для популяризации вакцинации среди населения.

Источник: Віктор Ляшко