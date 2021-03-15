PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина
Валентина Летяк |

Ляшко получил положительный тест на коронавирус

Главный санитарный врач Виктор Ляшко, которому уже сделали первую прививку от коронавируса, 15 марта неожиданно получил положительный ПЦР-тест.

Виктор Ляшко

— Попал в тот период, когда иммунитет от прививки еще не полностью сформирован. Как показывает анализ данных клинических исследований, эффективность вакцины после однократной стандартной дозы составляет 76% с 22 по 90 день. Уровень антител сохраняется в течение этого периода с минимальным снижением, — так он объяснил ситуацию на своей странице в соцсети.

Ляшко говорит, что у него был только 13-й день после введения первой дозы вакцины.

Он уверен, что именно благодаря вакцинации переболеет без осложнений и скоро вернется к работе.

Сейчас главный санврач находится на больничном.

Читайте
Первая прививка против коронавируса снижает вероятность заражения на 76% - Зеленский

Тест Ляшка на коронавірус

Виктор Ляшко вакцинировался от Covid-19 препаратом Oxford/ AstraZeneca (Covishield) 2 марта в больнице Кагарлыка в Киевской области.

Он был одним из первых чиновников, которым ввели первую дозу сыворотки публично для популяризации вакцинации среди населения.

Источник: Віктор Ляшко

Фото: УНИАН

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка