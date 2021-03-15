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Факты / Украина
Софія Зінов'єва |

Минюст обжаловал решение ОАСК об отмене нового украинского правописания

Министерство юстиции Украины подало апелляцию в шестой апелляционный суд против решения ОАСК об отмене нового украинского правописания.

вирок суду

Об обжаловании решения ОАСК сообщила заместитель министра юстиции Валерия Коломиец и добавила, что правительство законные полномочия по изменению украинского правописания.

— На основании норм Закона о Кабинете министров Украины, Правительство наделено полномочиями по обеспечению проведения государственной политики в сфере развития и функционирования государственного языка во всех областях, а также полномочиями по направлению и координации работы министерств и других центральных органов исполнительной власти в указанной сфере, — пояснила Валерия Коломиец.

28 января 2021 года Окружной административный суд Киева отменил постановление Кабинета министров о введении нового украинского правописания.

По мнению председателя общественной организации Правовое государство Ростислава Кравца, который является одним из истцов по делу, Кабмин нарушил процедуру принятия соответствующего постановления.

Источник: Минюст

Фото: Depositphotos

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