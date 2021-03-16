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Факты / Украина / Общество
Євгенія Шапоренко |

Не ждите красного уровня: Минздрав советует местным властям усиливать карантин

В Украине наблюдается напряженная ситуация с новым штаммом коронавируса.

Максим Степанов

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в студии Свободы слова на ICTV.

— Мы предупреждали о том, что будет напряженная ситуация с новым штаммом. Конечно, количество больных растет, мы вводим дополнительные кровати. Можем сказать, что мы справимся с ситуацией. Есть напряженная ситуация Львовской области, Киеве. Относительно Львовщины — советуем не ждать красного уровня, а усиливать карантин, — отметил Степанов.

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Министр отметил, что Минздрав планирует информировать местную власть о ситуации с распространением коронавируса в регионе, чтобы она могла заранее вводить определенные ограничения. Это поможет сдерживать распространение вируса и не позволит региону попасть в красную карантинную зону.

Также он добавил, что пока в Украине не планируют вводить локдаун, потому достаточно ограничений адаптивного карантина. Однако если от 50% страны попадет в красной зоны, то тогда правительство будет рассматривать вновь введения жестких карантинных ограничений.

Британский штамм коронавируса

В декабре 2020 года в Великобритании заявили о циркуляции нового штамма коронавируса, его назвали британским.

Британский штамм коронавируса — более смертоносный, вероятность летального исхода у пациентов, которые заболели вариантом, выше.

Источник: Свобода слова

Фото: УНИАН

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