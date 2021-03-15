В Украине резкий всплеск коронавируса. Статистика снова начинает расти бешеными темпами. Сейчас Украина среди лидеров в Европе по количеству госпитализаций.

А ситуация в Ивано-Франковской области близка к критической. Пациенты в каретах скорых ждут по два часа, чтобы попасть в больницы, которые полностью заполнены. Там пришлось даже открывать мобильные госпитали.

На Закарпатье врачи признаются, что они в шаге от так называемой медицинской сортировки. То есть спасать будут тех, кто имеет больше шансов на жизнь.

Кроме Закарпатья и Франковской области, в красной зоне оказались Буковина и Житомирщина. Однако количество регионов, которые усиливают карантин все больше.

Киев еще не попал в красную зону, но и здесь фиксируют наибольшую загруженность медучреждений за всю историю пандемии. Чиновники заявили о начале третьей волны коронавируса. Но почему она накрыла Украину именно сейчас?

В народе нынешнюю вспышку болезни окрестили Буковельской. Мол, отдохнули на курорте — вот и имеем. Кроме того, Буковель работал даже во время локдауна и когда все заведения на Западе страны были закрыты. Это вызвало большую волну возмущения. Поэтому курорт все же закрыли на карантин.

Кроме того, вирусологи обнаружили, что на Закарпатье ходит новый британский штамм коронавируса, который намного заразнее.

В то же время в Украине началась вакцинация населения. Но, к сожалению, продвигается она слишком медленными темпами и украинцы не слишком спешат делать себе такие инъекции. А ученые доказали, чтобы вакцинация имела необходимый эффект, нужно привить минимум 70% населения.

В Украине пока население вакцинируют индийским препаратом Covishield. Он имеет такие побочные эффекты, как незначительное повышение температуры, усталость, головная боль. Еще тошнота, лихорадка и боль в месте инъекции.

Записаться на вакцинацию можно тремя путями:

— Через контакт-центр Минздрава

— Семейного врача

— Приложение Дия

Однако как бы там ни было, если медицинская система не справится с нагрузкой, а темпы вакцинации и дальше будут оставаться такими медленными — то локдаун становится вполне логичным решением.

Также с начала вакцинации против коронавируса в списке ожидания уже более четверти миллиона украинцев.