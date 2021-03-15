Первая прививка против коронавируса снижает вероятность заражения на 76% — Зеленский

Первая прививка против коронавируса снижает вероятность заражения на 76%, но риск инфицирования все равно остается.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время селекторного совещания по вопросам предотвращения распространения Covid-19.

Также он сообщил, что необходимо объяснять людям вопрос о прохождении вакцинации.

— Надо объяснять людям, что первая прививка против коронавируса снижает вероятность заражения на 76%. Так что шансы на заражение все равно остаются. И только после второй дозы создается полная защита от этой опасности, — отметил глава государства.

По словам президента, украинцы не должны забывать о масках даже во время вакцинации, ведь угроза заболеть никуда не исчезает.

В свою очередь в Минздраве сообщили, что побочные эффекты от Covid-прививки появляются только в 0,8% случаев. А вот крайне тяжелых случаев после вакцинации не зафиксировано.

Кроме этого, премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что за последнюю неделю увеличилось количество койко-мест для пациентов с коронавирусом. Сейчас заполнена только половина мест (2 212 с 4 694). Также задействовано 1 072 аппаратов ИВЛ. Шмыгаль заявил, что это самое большое количество с начала пандемии в стране.

— Это подтверждает негативную динамику и сложный ход заболеваемости. В Ивано-Франковской области произошла стабилизация ситуации с введением красного уровня эпидемической опасности. Но область до сих пор остается среди лидеров по количеству больных — 17 994. Также среди лидеров Винницкая (15 133) и Черновицкая (14 220) области, — сказал он.

Вакцинация в Украине

По состоянию на 15 марта прививки от коронавируса получили 53 155 человек. За последние сутки препаратом AstraZeneca/CovieShield вакцинировались 2 018 человек.

Сейчас лидером по интенсивности вакцинации является Донецкая область — 5 044 человек. Наиболее низкие показатели в Черниговской области — лишь 1 006 инъекций.

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