Может ли быть еще один локдаун в Украине, сколько продлится третья волна коронавируса и как к ней готовятся страны мира — Факты ICTV собрали главные Covid-новости понедельника 15 марта.

Заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк заявила, что вероятность введения в Украине еще одного локдауна очень высока.

По словам Кондратюк, в случае введения нового локдауна нужно разработать совместный план действий всех ветвей власти.

Третья волна коронавирусной инфекции может оказаться второй, а ее влияние может быть сильнее, чем от предыдущей, считает директор Института биохимии имени А.В. Палладина НАН Украины, академик Сергей Комиссаренко.

По словам ученого, пик новой волны продлится до мая или даже до начала июня.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал вакцинированных людей не забывать о средствах индивидуальной безопасности, ведь первая прививка защищает от Covid-19 только на 76%.

— Надо объяснять людям, что первая прививка против коронавируса снижает вероятность заражения на 76%. Так что шансы на инфицирование все равно остаются. И только после второй дозы создается полная защита от этой опасности. Поэтому мы не должны забывать о масках даже сейчас, когда вакцинация уже идет, — сказал Зеленский.

Коронавирус в мире

В Италии с сегодняшнего дня вступает в силу жесткий карантин. В северных и центральных регионах закрылись магазины, школы и рестораны. Минздрав Италии надеется на улучшение ситуации со второй половины апреля.

Зато Болгария с 1 мая открывает туристический сезон. В стране хотят обеспечить стабильную работу отрасли с учетом карантинных ограничений и мер санитарной безопасности.

В Германии подсчитали, что пандемия стоила их экономике € 250 млрд. Поэтому власть пытается сдержать третью волну Covid-19.

Нидерланды приостанавливают вакцинацию препаратом AstraZeneca до 28 марта. Страна ждет данных исследований от Европейского агентства лекарственных средств на счет безопасности сыворотки.

Между тем Таиланд наоборот восстанавливает иммунизацию вакциной AstraZeneca с завтрашнего дня.

Карантин в Украине

По обновленной информации Минздрава, по состоянию на 15 февраля в красной зоне находятся четыре области — Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая.

В оранжевую зону попали Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области, а также город Киев.