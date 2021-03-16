Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что вакцина AstraZeneca, которая используется в Украине, безопасна. Министр добавил, что уже вакцинировал своих родителей.
Об этом глава Минздрава заявил в студии Свободы слова на телеканале ICTV.
— Я человек, который сделал прививку этой вакциной своим маме и папе. Какое еще нужно подтверждение того, что эта вакцина является абсолютно безопасной? — заявил Степанов.
Когда министр комментировал вопрос о том, почему Украина не приостанавливает вакцинацию препаратом AstraZeneca по примеру европейских стран, то он отметил, что пока для этого нет медицинских показаний.
— Мы ориентируемся, в частности, то, что делают западные страны, но мы смотрим именно с медицинской точки зрения, — подчеркнул Степанов.
Также он призвал местные власти ускорить темпы вакцинации, которыми недовольны в министерстве.
Это вопрос, который мы ставим перед местной властью, не министерство же непосредственно вакцинирует. Мы дали все возможности, научили все мобильные бригады, общее количество мобильных бригад, которое должно работать — не менее девяти на область, — заявил Максим Степанов.
Он отметил, что с 22 марта откроются кабинеты прививок, тогда вакцинация будет проходить у семейных врачей.
Приостановление использования вакцины AstraZeneca
В марте Италия, Франция, Германия, Дания, Исландия, Ирландия, Норвегия, Румыния, Болгария и еще ряд стран приостановили использование вакцины AstraZeneca из-за случаев тромбоза вен головного мозга.
Однако Европейская медицинская ассоциация не подтвердила информацию о том, что вакцина AstraZeneca (Covishield) вызывает серьезные последствия в виде тромбоза.
Министр здравоохранения Максим Степанов в комментарии Agence France-Presse заявил, что Украина не планирует останавливать использование вакцины AstraZeneca.