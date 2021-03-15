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Факты / Украина / Общество
Анастасія Дячкіна |

Ryanair запускает 18 маршрутов из Украины — список

Авиакомпания Ryanair запустит 18 маршрутов из Украины с переходом на летнее время 28 марта.

Ryanair запускает 18 маршрутов из Украины — список

В частности, в апреле из Украины будут летать 13 направлениям из аэропорта Борисполь и по несколько рейсов из Одессы и Львова.

Куда Ryanair будет летать из Борисполя:

  • Вена;
  • София;
  • Берлин;
  • Бергамо;
  • Рим;
  • Вильнюс;
  • Гданськ;
  • Катовице;
  • Краков;
  • Познань;
  • Вроцлав;
  • Лондон.

Также с началом летнего расписания авиакомпания планирует запустить авиарейсы из Одессы в Берлин, Рим, Гданьск, а также из Львова в Бергамо и Рим.

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Возобновление полетов из Харькова и Херсона отложено до мая.

Изменение правил для путешествия

С 15 марта 2021 года Турция изменила правила въезда в страну. Кроме негативного теста на коронавирус, туристы будут заполнять специальную онлайн-анкету до поездки.

Все, кто планирует поездку в Турцию, будут заполнять электронную анкету в течение 72 часов до поездки. В анкете нужно указать паспортные и контактные данные, национальность, пол и способ въезда в страну.

Источник: Avianews

Фото: Dreamstime

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