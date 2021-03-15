Ryanair запускает 18 маршрутов из Украины — список

Авиакомпания Ryanair запустит 18 маршрутов из Украины с переходом на летнее время 28 марта.
В частности, в апреле из Украины будут летать 13 направлениям из аэропорта Борисполь и по несколько рейсов из Одессы и Львова.
Куда Ryanair будет летать из Борисполя:
- Вена;
- София;
- Берлин;
- Бергамо;
- Рим;
- Вильнюс;
- Гданськ;
- Катовице;
- Краков;
- Познань;
- Вроцлав;
- Лондон.
Также с началом летнего расписания авиакомпания планирует запустить авиарейсы из Одессы в Берлин, Рим, Гданьск, а также из Львова в Бергамо и Рим.
Возобновление полетов из Харькова и Херсона отложено до мая.
Изменение правил для путешествия
С 15 марта 2021 года Турция изменила правила въезда в страну. Кроме негативного теста на коронавирус, туристы будут заполнять специальную онлайн-анкету до поездки.
Все, кто планирует поездку в Турцию, будут заполнять электронную анкету в течение 72 часов до поездки. В анкете нужно указать паспортные и контактные данные, национальность, пол и способ въезда в страну.
Источник: Avianews