Ryanair запускает 18 маршрутов из Украины — список

Авиакомпания Ryanair запустит 18 маршрутов из Украины с переходом на летнее время 28 марта.

В частности, в апреле из Украины будут летать 13 направлениям из аэропорта Борисполь и по несколько рейсов из Одессы и Львова.

Куда Ryanair будет летать из Борисполя:

Вена;

София;

Берлин;

Бергамо;

Рим;

Вильнюс;

Гданськ;

Катовице;

Краков;

Познань;

Вроцлав;

Лондон.

Также с началом летнего расписания авиакомпания планирует запустить авиарейсы из Одессы в Берлин, Рим, Гданьск, а также из Львова в Бергамо и Рим.

Возобновление полетов из Харькова и Херсона отложено до мая.

Изменение правил для путешествия

С 15 марта 2021 года Турция изменила правила въезда в страну. Кроме негативного теста на коронавирус, туристы будут заполнять специальную онлайн-анкету до поездки.

Все, кто планирует поездку в Турцию, будут заполнять электронную анкету в течение 72 часов до поездки. В анкете нужно указать паспортные и контактные данные, национальность, пол и способ въезда в страну.

Источник: Avianews