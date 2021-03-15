С 17 марта в Украине вступит в силу закон, ужесточающий ответственность за нарушение водителям правил дорожного движения.

В частности, за вождение в нетрезвом состоянии придется заплатить 17 тыс. грн (ранее было 10 тыс.). Если же водителя второй раз поймают на нарушении, то штраф составит уже 34 тыс. грн.

За третье зафиксированное вождение в нетрезвом состоянии будут забирать водительские права на 10 лет и выписывать штраф в размере 51 тыс грн.

Повышают штрафы и за непристегнутый ремень безопасности и разговор по телефону до 510 грн. Если водитель оставил место ДТП, то вынужден будет уплатить от 255 до 3,4 тыс. грн. А вот за превышение скорости более чем на 50 км/ч штраф теперь составит 1,7 тыс.

В Министерстве внутренних дел надеются, что новые штрафы дисциплинируют водителей и снизят смертность на дорогах на 10-15%.

Ведь, по словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, только в прошлом году на дорогах Украины погибло 3,5 тыс. украинцев.

Смертельное ДТП в Киеве

Ночью 15 марта в Киеве произошло смертельное ДТП на проспекте Маяковского/Ватутина, в котором погибли два человека. Автомобиль Toyota протаранил Skoda Felicia, в котором находились мужчина и женщина.

Экспертиза показала, что у водителя внедорожника было 2.65 промилле алкоголя в крови.