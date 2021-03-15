В черкасском роддоме разворачивают Covid-госпиталь

В Черкассах разворачивают временный госпиталь для больных коронавирусом. Госпиталь будет создан на базе родильного дома.

По словам мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, такое решение принято в связи с ростом Covid-заболеваемости в городе.

Сейчас в Черкасской городской инфекционной больнице 32 госпитализированных, в первой городской больнице — 8, в третьей горбольнице — 39.

— Ми приняли решение начать работу временного госпиталя для больных коронавирусом, который создан на базе родильного дома в юго-западном районе, — заявил Бондаренко.

Однако ситуация в городе остается контролируемой, добавил он.

Во Львове развернули дополнительные Covid-госпитали

Недавно во Львове развернули дополнительные Covid-госпитали на базе двух больниц.

По состоянию на 15 марта во Львовской области обнаружили одно из наибольших количеств подтвержденных случаев инфицирования — 552.