В Виннице из-за распространения коронавируса три из пяти больниц для пациентов с Covid-19 заполнены на 95%. Уже задействовано 80% кислородных точек.

Общая загруженность пяти городских больниц составляет 85%. Однако в больницах №1 и №3, а также в роддоме №1 места заняты на 95%.

В Виннице по состоянию на 15 марта болеют 7 013 человек, из которых 500 пациентов — госпитализированы.

Директор местного департамента здравоохранения Александр Шиш заявил, что Винницкая область имеет наибольшую динамику заболеваемости за последний месяц — 15 216 случаев.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 15 марта Минздрав Украины подтвердил 6 792 новых случаев коронавируса. За весь период пандемии заболели почти 1,5 млн украинцев.

За сутки зафиксировано 130 смертей, в общем от осложнений Covid-19 умерли 28 433 больных.

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Источник: Винницкий городской совет