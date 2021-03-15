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Факты / Украина / Общество
Валентина Летяк |

В Одессе учеников 5-11 классов перевели на дистанционное обучение

В школах Одессы учеников 5-11 классов с 15 марта перевели на дистанционное обучение — на неопределенный срок. Такое решение принял оперативный штаб горсовета.

Школярі, однокласники, школи

— Ученики 5-11 классов переведены на дистанционное обучение до особого распоряжения, а 1-4 классов — продолжают обучение с четким соблюдением противоэпидемических мероприятий, — заявила на заседании штаба заместитель директора департамента образования и науки Ирина Столбовая.

По ее словам, школам Одессы рекомендовано уйти на весенние каникулы с 22 по 26 марта.

Столбовая также уточнила, что в настоящее время в дошкольных учреждениях города из-за роста заболеваемости ОРВИ и коронавирусом закрыто 11 групп.

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Из-за сложной ситуации с коронавирусом Одесская область в ближайшее время может попасть в красную карантинную зону.

5 марта в Минздраве заявили, что это может произойти уже в конце марта, хотя сейчас регион пока находится в желтой зоне карантина.

По состоянию на 15 марта в Одессе зарегистрировано 265 новых случаев коронавируса, а в целом по региону — 407.

Фото: Pixabay

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