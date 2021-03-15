В Украине девять гостиниц могут получить пять звезд, четыре из них — в Киеве

Девять украинских гостиниц претендуют на то, чтобы получить наивысшую экспертную оценку в пять звезд. Среди них — четыре столичные заведения и пять региональных.

По словам министра культуры и информполитики Александра Ткаченко, сейчас в Украине 75 отельеров ожидают определения категории. Поэтому первое заседание Комиссии по присвоению звезд состоится 16 марта.

— В Украине из 5 тыс. заведений размещения 196 отелей имеют установленную категорию. 75 заявок на категоризацию планируется рассматривать еженедельно в течение марта-апреля 2021 года, — отметил он.

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Также Александр Ткаченко добавил, что из состава комиссии изъяли представителей органов стандартизации и сертификации, поскольку их участие создавало конфликт интересов на всех этапах. Кроме того, все заседания комиссии будут проходить с онлайн-трансляцией, чтобы обеспечить прозрачность процедуры.

Также параллельно начала работать Комиссия по апелляциям, куда смогут обращаться все, кто не согласен с выводами комиссии.

Для украинских гостиниц особенно тяжелым выдался 2020 год, поскольку из-за локдауна и карантинных ограничений загруженность значительно снизилась. Ряд заведений претерпели существенные финансовые потери.

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Источник: Александр Ткаченко