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Факты / Украина / Общество
Тетяна Забожко |

Вакцинация против Covid-19: в Киеве начнут делать прививки людям старше 80 лет

В Киеве с 22 марта должны заработать пункты вакцинации, где будут прививать людей старше 80 лет.

Щеплення проти коронавірусу

– С 16 марта работники, которые будут вакцинировать людей в пунктах прививок, пойдут на обучение. За неделю в первые пункты поступит вакцина для прививки людей старше 80 лет. Параллельно будут работать мобильные бригады, которые будут вакцинировать медработников, – говорит региональный координатор вакцинации в городе Киеве Василий Животенюк.

Сейчас в Киеве работает 12 мобильных бригад, которые делают прививки против коронавируса. Такое количество, по словам Василия Животенюка, является максимальной.

За два-три дня эти мобильные бригады будут прививать всех желающих врачей из коммунальных заведений Киева.

Вакцинация против Covid-19 в Украине

По состоянию на 15 марта вакцинировали против Covid-19 в Украине 53 155 человек. За последние сутки прививки препаратом AstraZeneca/CovieShield получили 2 018 человек.

Сейчас лидер по интенсивности вакцинации – Донецкая область. Там мобильные группы привили уже 5 044 человек.

Наиболее низкие показатели пока на Черниговщине – за весь период вакцинации в области сделали только 1 006 инъекций.

Источник: Громадське

Фото: Depositphotos

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