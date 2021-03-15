Вакцинация в Украине: более 250 тыс. человек зарегистрировались в список ожидания

Более четверти миллиона украинцев зарегистрировались в список ожидания на вакцинацию против коронавируса.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер во время брифинга.

По его словам, в очереди на Covid-вакцинацию стоят 258 663 гражданина Украины.

— По состоянию на сейчас в листе ожидания вакцинации против коронавируса записались 258 663 человека. Через контактный центр записались — 17 581, через мобильное приложение — 21 266 и через портал — 219 816, — сообщил Кучер.

Также заместитель главы Минздрава напомнил, что записаться на очередь по вакцинации можно через Единый государственный веб-портал Дия, мобильное приложение Дия и Национальный контактный центр Минздрава по вопросам противодействия распространения коронавируса.

По словам Кучера, людям, которые входят в целевых групп, которым прививки будут делать после формирования соответствующих списков, записываться в лист ожидания не нужно.

Больше всего на вакцинацию записалось граждан в возрасте от 21 до 39 лет. Меньше всего — люди в возрасте 80 и более.

Больше всего людей зарегистрировались из таких регионов: Киев (79 436), Львовская (21 095), Днепропетровская (18 827), Киевская (17 645), Харьковская (16 214), Одесская (11 526) области.

Вакцинация в Украине

По состоянию на 15 марта 53 155 украинцев получили прививки от коронавируса. За последние сутки препаратом AstraZeneca/CovieShield вакцинировались 2 018 человек.

Лидером по интенсивности вакцинации является Донецкая область. Там мобильные группы привили уже 5 044 человек.

Самые низкие показатели пока на Черниговщине — лишь 1 006 инъекций.