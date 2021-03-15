Вероятность введения в Украине жесткого локдауна очень высока. Такое мнение высказала заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк во время заседания Согласительного совета.

По ее словам, в случае введения локдауна нужно разработать совместный план действий всех ветвей власти. Также необходимо обсудить, есть ли ресурсы для развертывания по всей стране дополнительных мобильных госпиталей для больных Covid-19 и какая срочная поддержка нужна системе здравоохранения.

Кроме того, Елена Кондратюк отметила, что нужно провести встречу руководителей фракций с премьер-министром Денисом Шмыгалем относительно кампании по вакцинации, возможного локдауна и экономической ситуации.

Премьер-министр уже отмечал, что если большая часть областей перейдет в красную зону эпидемиологической опасности, то скорее всего, придется возвращаться к введению локдауна, как это было раньше.

В то же время министр здравоохранения Максим Степанов прогнозировал, что пик эпидемии коронавируса в Украине ожидается в конце апреля.

Медики также прогнозируют, что с массовыми гуляниями на Масленицу и очень медленными темпами вакцинации, локдаун в Украине может быть уже через несколько недель.