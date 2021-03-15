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Факты / Украина / Общество
Валентина Летяк |

Выплата больничных и декретных: Фонд соцстрахования предупредил о задержках

На сегодняшний день задержка выплат больничных и декретных составляет 21 рабочий день или 1,8 млрд грн. В ФССУ обещают все покрыть в полном объеме.

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Кроме того, не профинансированы заявления-расчеты на сумму 800 млн грн, их срок оплаты составляет 10 рабочих дней.

– Однако сегодня доходов фонда не хватает на покрытие всех принятых на финансирование пособий и выплат. Имеющаяся задолженность была накоплена Фондом в декабре из-за резкого роста расходов, — говорится в сообщении.

Связывают это с тем, что из-за пандемии существенно выросли расходы по больничным и страховым выплатам медикам.

— Поэтому, несмотря на то, что с 2021 года ежемесячные поступления в бюджет фонда покрывают расходы за тот же период, накопленная в конце прошлого года задолженность привела к задержке в выплатах пособий, — отмечают ФССУ.

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В конце 2020 года Фонд социального страхования фиксировал значительное увеличение больничных.

В частности, в ноябре 2020-го он оплатил 565,2 тыс. листков нетрудоспособности. Это на 170 тыс. больше по сравнению с октябрем (395,4 тыс.).

Источник: ФССУ

Фото: Dreamstime

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