Во Львове ухудшается ситуация с пандемией коронавируса. Поэтому ученики 5-11 классов с 16 марта будут учиться в дистанционном формате, а город может попасть в красную карантинную зону.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый во время Zoom-совещания с медицинскими работниками. По его словам, во Львове будут наблюдать за распространением болезни, при необходимости — будут вводить новые ограничения.

— Мы за пол шага до красной зоны, а это означает полное ограничение и закрытие магазинов. Завтра все школы переходят на дистанционное обучение. Обучение с 1 до 4 классов будет, также будут работать сады, — сообщил городской голова.

Садовой отметил, что в настоящее время в среднем 40 больных коронавирусом ежедневно поступает в больницы, в то время как на прошлой неделе — 30 человек. По его словам, во Львове создали специальную комиссию, которая объезжает все учреждения и занимается поиском дополнительных койко-мест. По плану, в апреле должны появиться 700 дополнительных мест для больных коронавирусом.

Коронавирус во Львове

По состоянию на утро 15 марта коронавирус во Львове зафиксировали у 87 059 украинцев. Сейчас опасным вирусом болеет 11 941 человек.

За все время пандемии в городе произошло 2 393 летальных случаев. В то же время 72 725 львовян смогли побороть страшное заболевание.

Источник: Львовский городской совет