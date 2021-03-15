Провайдеру кабельного телевидения в г. Вишневое Киевской области вынесли приговор за незаконную ретрансляцию телеканалов медиагрупп 1+1 media (1+1, 2+2, ТЕТ, ПЛЮСПЛЮС, УНИАН, Бигуди) и StarLightMedia (ICTV, СТБ, Новый канал, ОЦЕ ТБ, М1, М2).

Дело длилось более двух лет и теперь завершилось справедливым наказанием. Сумма ущерба, нанесенного правообладателям, составляет 300 тысяч гривен.

Впервые медиагруппы зафиксировали нарушение в начале 2019 года. Провайдер предоставлял услуги кабельного телевидения в Киевской области, ретранслируя украинские телеканалы путем декодирования сигнала и тем самым нарушая смежные права телеканалов.

На предупреждающие письма и звонки провайдер не реагировал, поэтому мирным путем урегулировать ситуацию не получилось: правообладатели подали заявления в полицию о совершении преступления. Было открыто уголовное производство по статье ч. 1 ст. 176 УК Украины (Нарушение авторского права и смежных прав).

Руководитель Центра мониторинга контента StarLightMedia Дмитрий Левин прокомментировал, что в очередной раз незаконная деятельность провайдеров была пресечена.

— Когда мы выявляем провайдера, который нелегально использует контент группы, стараемся сделать все, чтобы прекратить незаконные действия. Ведь своей деятельностью он наносит вред не только правообладателю, но и провайдерам, которые легально ретранслируют программу наших телеканалов. Для нас важно, чтобы все провайдеры работали в рамках закона. В данном случае было обращение в правоохранительные органы, которые сделали свою работу на высоком уровне, за что мы им благодарны. Надеюсь, что данный кейс в очередной раз покажет игрокам на рынке, которые занимаются незаконной деятельностью, что за это рано или поздно придется понести ответственность, — комментирует Дмитрий Левин.

В начале 2020 года следователь Киево-Святошинского отделения полиции, сотрудники Киберполиции, а также экспертная служба МВД Украины провели обыски в помещениях провайдера, в ходе которых было изъято телекоммуникационное оборудование. Экспертное заключение подтвердило факт незаконного распространения программ телеканалов.

Правоохранительные органы переквалифицировали состав преступления по статье ч. 3 ст. 176 УК Украины (Нарушение авторского права и смежных прав, причинившее материальный ущерб в особо крупном размере).

3 марта 2021 года судья Киево-Святошинского районного суда Киевской области вынес приговор, которым назначил штраф в 34 тыс. грн. Материальный ущерб правообладателям был полностью возмещен еще на стадии досудебного следствия.

— Благодаря слаженным действиям юридических представителей медиагрупп 1+1 и StarLightMedia, правильно выстроенной коммуникации и проведенным переговорам с подозреваемым, последний полностью признал свою вину и принял решение заключить сделку с обвинением. Таким образом, с согласия потерпевших, суд приговорил обвиняемого к наказанию в виде минимального штрафа, предусмотренного санкцией соответствующей статьи УК, обязав при этом возместить расходы на процессуальные действия, — сообщил адвокат, партнёр Smartsolutions law group, Александр Папуця.

Вячеслав Миенко, руководитель Инициативы Чистое небо, подводит итог ситуации.

— Уверен, такие кейсы будут способствовать тому, что провайдеры или другие субъекты, нарушающие права интеллектуальной собственности, будут отзывчивее реагировать на неоднократные просьбы правообладателей прекратить незаконные действия. Это поможет сэкономить средства обеим сторонам. Задача Инициативы Чистое небо — помогать правообладателям бороться за свои права, и мы поддерживаем их в том, что необходимо привлекать нарушителей к уголовной ответственности, — сказал Миенко.

Инициатива Чистое небо выражает благодарность сотрудникам Департамента Киберполиции за эффективную работу, которая помогает бороться с ворами контента и вселяет уверенность, что при правильной стратегии преодолеть проблему пиратства возможно.