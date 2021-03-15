Реалии пригородных железнодорожных маршрутов в Украине до сих пор в основном не меняются к лучшему. Просторные тамбуры и даже мягкие сиденья — это уже считается праздником комфорта.
Обычно все гораздо хуже. О любом комфорте говорить здесь не приходится. Ведь за все время независимости денег на обновление пригородных поездов государство практически не выделяло.
После небольшого ремонта старые вагоны снова выпускают на пути, так как на новые — денег нет. Пригородные перевозки для Укрзализныце катастрофически убыточны. Следовательно, качество услуг ухудшается из года в год.
Причиной убытков специалисты называют льготников. В отличие от маршруток, здесь для них никаких ограничений.
По закону, эти убытки железной дороги должны компенсировать местные общины. Но получить от них деньги — непросто. Все зависит от доброй воли местных руководителей. Но платят частично и лишь единицы. Некоторые принципиально не дают ни одной гривны.
Но у лидеров общин — своя правда. К примеру, мэр Днепра Борис Филатов не готов платить за всех — и своих, и за чужих.
Днепр должен платить за жителей Подгороднего, Магдалиновки, Петриковки, а Укрзализныця так до сих пор так и не смогла сделать разделение этих льготных категорий населения и не возлагать это на бюджет непосредственно Днепра, — рассказывает Борис Филатов.
Урегулировать вопрос компенсаций должен новый закон о железнодорожном транспорте, проект которого уже лежит в Верховной Раде. Он предусматривает введение механизма PSO. По такой схеме правительство уже компенсирует производителям разницу цен на газ и электричество.
Параллельно власть инициирует масштабный проект по модернизации пригородных пассажирских перевозок. Представил его лично президент.
На первом этапе в проект City Express привлекут Киев, Харьков и Днепр. Электрички будут подвозить жителей городов-спутников до пересадочных узлов. Обещают сократить интервалы между поездами и ввести удобные способы оплаты.
В перспективе, благодаря железнодорожному кольцу вокруг мегаполиса, можно будет проехать из одного пригорода в противоположный вообще без пересадок.
Но всего этого не будет без радикального обновления подвижного состава. В Украине только один завод занимается модернизацией электричек — это Киевский электровагоноремонтный.
Одно из его творений сейчас курсирует челночным маршрутом между Киевом и Бояркой. Контраст со старыми электричками трудно преувеличить.
Челнок, который делает восемь рейсов в день уже несколько месяцев, до сих пор не зарос грязью. И с туалетами здесь все в порядке. На фоне советской электрички ощутима существенная разница.
А еще электричка гораздо быстрее, чем автобусы и автомобили. Именно за такими челноками, по мнению руководителей Укрзализныци, будущее пригородных перевозок.
Впрочем, на самой модернизации поездов далеко не уедешь. Нужны новые, которые в Украине никогда не производили. Поэтому именно сейчас продолжаются переговоры с мировыми гигантами о локализации их производства на наших заводах. Главное, чтобы хорошие проекты не остались на бумаге.
Топ-менеджер Укрзализныци Эзугбая уходит в отставку
Директор по коммерческой работе и логистике и член правления Укрзализныци Иракли Эзугбая подал в отставку. О своем решении он сообщил во время пресс-конференции.
Среди причин своей отставки Эзугбая назвал коррупцию и медленное проведение реформы Укрзализныци. В частности, он отметил, что стала заметной тенденция упадка грузов и в части вагонных отправок со стороны руководства соответствующего направления.