Реалии пригородных железнодорожных маршрутов в Украине до сих пор в основном не меняются к лучшему. Просторные тамбуры и даже мягкие сиденья — это уже считается праздником комфорта.

Обычно все гораздо хуже. О любом комфорте говорить здесь не приходится. Ведь за все время независимости денег на обновление пригородных поездов государство практически не выделяло.

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После небольшого ремонта старые вагоны снова выпускают на пути, так как на новые — денег нет. Пригородные перевозки для Укрзализныце катастрофически убыточны. Следовательно, качество услуг ухудшается из года в год.

Причиной убытков специалисты называют льготников. В отличие от маршруток, здесь для них никаких ограничений.

По закону, эти убытки железной дороги должны компенсировать местные общины. Но получить от них деньги — непросто. Все зависит от доброй воли местных руководителей. Но платят частично и лишь единицы. Некоторые принципиально не дают ни одной гривны.

Но у лидеров общин — своя правда. К примеру, мэр Днепра Борис Филатов не готов платить за всех — и своих, и за чужих.

Днепр должен платить за жителей Подгороднего, Магдалиновки, Петриковки, а Укрзализныця так до сих пор так и не смогла сделать разделение этих льготных категорий населения и не возлагать это на бюджет непосредственно Днепра, — рассказывает Борис Филатов.

Урегулировать вопрос компенсаций должен новый закон о железнодорожном транспорте, проект которого уже лежит в Верховной Раде. Он предусматривает введение механизма PSO. По такой схеме правительство уже компенсирует производителям разницу цен на газ и электричество.

Параллельно власть инициирует масштабный проект по модернизации пригородных пассажирских перевозок. Представил его лично президент.

На первом этапе в проект City Express привлекут Киев, Харьков и Днепр. Электрички будут подвозить жителей городов-спутников до пересадочных узлов. Обещают сократить интервалы между поездами и ввести удобные способы оплаты.

В перспективе, благодаря железнодорожному кольцу вокруг мегаполиса, можно будет проехать из одного пригорода в противоположный вообще без пересадок.

Но всего этого не будет без радикального обновления подвижного состава. В Украине только один завод занимается модернизацией электричек — это Киевский электровагоноремонтный.

Одно из его творений сейчас курсирует челночным маршрутом между Киевом и Бояркой. Контраст со старыми электричками трудно преувеличить.

Челнок, который делает восемь рейсов в день уже несколько месяцев, до сих пор не зарос грязью. И с туалетами здесь все в порядке. На фоне советской электрички ощутима существенная разница.

А еще электричка гораздо быстрее, чем автобусы и автомобили. Именно за такими челноками, по мнению руководителей Укрзализныци, будущее пригородных перевозок.

Впрочем, на самой модернизации поездов далеко не уедешь. Нужны новые, которые в Украине никогда не производили. Поэтому именно сейчас продолжаются переговоры с мировыми гигантами о локализации их производства на наших заводах. Главное, чтобы хорошие проекты не остались на бумаге.

Топ-менеджер Укрзализныци Эзугбая уходит в отставку

Директор по коммерческой работе и логистике и член правления Укрзализныци Иракли Эзугбая подал в отставку. О своем решении он сообщил во время пресс-конференции.

Среди причин своей отставки Эзугбая назвал коррупцию и медленное проведение реформы Укрзализныци. В частности, он отметил, что стала заметной тенденция упадка грузов и в части вагонных отправок со стороны руководства соответствующего направления.