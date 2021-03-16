Британский штамм Covid-19 обнаружили еще в двух областях Украины

Британский штамм коронавируса обнаружили также в Винницкой и Закарпатской областях, сообщил генеральный директор Центра общественного здоровья Роман Родина в эфире одного из украинских телеканалов.

Новую мутацию немецкая клиника Шарите обнаружила в шести украинских образцах, рассказал Родина и добавил, что появление новых штаммов в стране было лишь вопросом времени.

Ранее британский штамм был найден у жителей Ивано-Франковской области.

Генеральный директор Центра общественного здоровья также заявил, что Минздрав Украины уже начал осваивать тесты, которые способны обнаруживать южноафриканскую и британскую мутации.

— Мы по разработанному алгоритму будем отбирать положительные ПЦР-образцы из областей, а затем у себя анализировать, есть ли те или иные типичные штаммы. В ближайшие недели мы отработаем это, — сказал Родина.

Британский штамм Covid-19

10 марта британские ученые опубликовали результаты исследования, согласно которому, британская мутация Covid-19 является более смертоносной, вероятность смерти у пациентов, заболевших ей выше.

По словам инфекциониста Ольги Голубовской, вероятно, вирус также легче передается.